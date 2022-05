Joseph Conrad : un “nègre” à la mer ?

Les adeptes du scandale par purification linguistique s’en donneront à cœur joie, tout en démontrant combien ils ont la vue basse et la mémoire courte. En effet, sans modifier la traduction d’Odette Lamolle, la maison Autrement a décidé de rééditer l’ouvrage de Conrad, rebaptisé Les enfants de la mer. La disparition du terme “nègre”, jusqu’alors présent dans le titre, entraîne une crise de panique.

Et voici qu’on la rapproche de la décision prise, par l’arrière-petit-fils d’Agatha Christie, que de renommer Ten Little Niggers par And Then There Were None. Or, la maison Le Masque, en France, avait suivi le mouvement : Dix petits nègres devenait alors Ils étaient dix. S’en est suivie une vive discussion autour de la cancel culture, de l’histoire littéraire, du respect de l’œuvre, et ainsi de suite.

Or, le cas Christie méritait bien quelques réflexions : après tout, le changement décidé visait à apaiser les esprits, en supprimant un terme aujourd’hui devenu inadmissible — quand en 1940, il avait malheureusement cours. Conrad et Christie, même lissage ? Pas du tout. Car tomber dans le panneau était si simple.

Patrimoine et commerce

Dans la nouvelle édition de l’ouvrage, la maison indique dans un avertissement :

Ce troisième roman de Joseph Conrad, son premier roman maritime, s’intitulait à sa sortie au Royaume-Uni en 1897, The Nigger of the Narcissus. C’est ce titre original qui a prévalu jusqu’à aujourd’hui dans la grande majorité des traductions à travers le monde. Cependant, aux États-Unis, la publication du roman a fait l’objet d’un changement de titre.

Et jouant dès lors sur une forme de réparation a posteriori — 125 ans plus tard, mieux vaut avoir un peu de patience — de torts anciens, l’éditeur justifie ainsi sa démarche. Auprès de Marianne, qui plonge les deux pieds dans cette damnée « censure woke », Alexandre Civico explique : « En relisant le livre, j’ai pensé que le mot "nègre" pouvait être offensant. Je l’ai remplacé par le mot "noir" partout où il était présent dans le texte narratif, et ne l’ai laissé que quand il était prononcé par un personnage, et aidait alors à caractériser ce personnage. Considérer uniquement le respect du patrimoine me semblait contre-productif pour ce texte, que je voulais faire partager au plus grand nombre. »

Les fauves étaient lâchés : il s’agirait bel et bien d’une manière de rectifier les injures et blessures linguistiques du passé. Et pour honorable que soit le procédé, il jette de l’huile sur le feu qu’alimentent les partisans de cet ultra-respect d’un jadis où l’on avait plus de liberté de parole.

L’argument des plus modérés se répéterait ici : un ouvrage dont le titre porte une charge de préjugés et de racisme en l’occurrence, acceptés dans un contexte passé, contraint doublement le lecteur. D’abord, en le forçant à ne pas oublier l’histoire et se replonger dans un contexte, un climat social et une humanité pas si lointaine. D’autre part, en témoignant de la laideur d’une époque et d’un état d’esprit qui cautionnait ces termes autant que la connotation véhiculée.

Sauf que non…

Politiquement correc'

D’abord, il est un fait remarquable qui semble échapper : les œuvres de Joseph Conrad relèvent du domaine public, tant en langue anglaise que française, depuis quelque temps déjà. Aussi devient-il possible de leur rectifier un peu le titre, si tant est que cela soit nécessaire pour garantir au patrimoine littéraire une vie prolongée – et à l’éditeur quelques subsides, ne nous voilons pas la face.

D’autant qu’il s’agit là d’un cas tout de même moins alarmant que cette récente traduction de La Divine comédie, où Mahomet avait été tout simplement supprimé du texte, dans une version néerlandaise. L’idée de la maison partait toutefois de la même intention que celle d’Autrement avec Conrad, « éviter que le livre soit inutilement blessant ». Certes : le politiquement correct avait sévi, outrageusement, et le poète italien, 700 ans après sa mort, retournait ce qui reste de ses ossements dans sa tombe.

Problème : Conrad voit peut-être son titre retapé au nom de motivations qui inquiètent mais l’édition originelle disposait d’un sous-titre, et même de deux : A Tale of the Forecastle ou encore A Tale of the Sea. La trahison devient plus ténue.

Enfin, la première édition américaine fut intitulée The Children of the Sea : A Tale of the Forecastle. Parue du vivant de l’auteur, il ne semble pas qu’elle ait provoqué une colère euh… noire, du romancier qui parlait de cet ouvrage comme « le premier événement dans ma vie d’écrivain qui a vraiment compté ». Une remarque que l’on retrouve dans sa correspondance.

Un peu d'histoire littéraire ?

Et même si les agents littéraires étaient peu en vogue à l’époque, rien ne permet d’affirmer qu’il n’en eut pas connaissance. Mieux encore : cette édition américaine avait précédé la sortie en Angleterre et Conrad indique avoir consenti à ce changement de titre, pour le lectorat d’outre-Atlantique. L’argument de son éditeur n’avait, que l’on se rassure, rien de bien-pensant, au contraire : selon lui, le public américain blanc et lecteur n’achèterait pas un ouvrage en sachant qu’un homme noir (James Wait) en était le principal protagoniste.

À ce titre, l’avertissement d’Autrement dans sa nouvelle version semble brosser un portrait un brin idéalisé de cette version américaine :

Le premier éditeur américain de ce magnifique texte, jugeant, dès cette fin de XIXe siècle, que le terme « nigger » était aussi injustifié qu’offensant a décidé de sortir le roman sous le titre The Children of the sea. C’est ce titre américain que nous avons fait le choix d’utiliser pour cette nouvelle édition considérant qu’en effet, le terme incriminé est offensant et n’apporte ici rien de particulier. Ni critique politique ni critique du racisme, il est simplement le reflet du vocabulaire d’une époque aujourd’hui révolue.

Si par la suite, les éditions américaines restaurèrent le titre chois pour le territoire britannique, il existe bel et bien une édition, recherchée, portant pour titre The Children of the Sea : A Tale of the Forecastle. Motivé par des enjeux économiques, certes, le capitalisme faisait malgré lui preuve d'un peu d'humanisme…

Ajoutons, pour les plus acharnés, que d’autres éditions existent encore en version française avec le titre ancien — à L’école des loisirs ou chez Gallimard, qui en fut le premier traducteur en 1924.

Reste qu’il aurait certainement mieux valu débattre d’une traduction réalisée en 1998, dont les qualités ne manquaient assurément pas à l’époque. En revanche, 25 ans plus tard, le texte française méritait, outre cette virevolte sur un titre, d’être révisé…

