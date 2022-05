Culture : Arnaud Roland et Séverine Fautrelle quittent le cabinet de la ministre

Arnaud Roland, conseiller technique en charge des industries culturelles et du plan artistes-auteurs, quitte, à sa demande, le cabinet de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot-Narquin. Son départ est « salué » par un communiqué de La Charte des Auteurs et Illustrateurs de Jeunesse, qui déplore un quinquennat d'enterrements successifs et qualifie le plan artistes-auteurs de « peu ambitieux »...

Arnaud Roland était entré au ministère de la culture en mai 2020, sous Franck Riester, pour superviser le plan artistes-auteurs, et était resté au poste au moment de l'arrivée de Roselyne Bachelot-Narquin.

Autre départ du cabinet de la ministre, celui de Séverine Fautrelle, toujours à la demande de l'intéressée : elle était conseillère en charge des affaires européennes et internationales, de la francophonie et du droit d'auteur auprès de la ministre, et ce depuis le 31 juillet 2020.

Rappelons qu'Emmanuelle Bensimon-Weiler, conseillère livre, Jean-Baptiste de Froment, conseiller spécial en charge du patrimoine, de l'architecture et de la prospective, ou encore Pierre Ouvry ont déjà quitté le cabinet de la ministre.

