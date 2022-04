Quand des livres qu'a financés l'État restent dans des entrepôts

Ils sont consacrés à l’histoire des Pouilles et à ses personnages célèbres, dont Aldo Moro, l’homme politique enlevé et assassiné par les Brigades rouges en 1978. Ils font partie du projet « Leggi la Puglia » (« Lire les Pouilles »), qui, apparemment, n’a pas encore donné lieu à de nouvelles lectures...

« Leggi la Puglia » comprend les publications réalisées sous la coordination de la section Bibliothèque et communication institutionnelle (Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale) dirigée par Anna Vita Perrone. Depuis 2018, ce projet visait à diffuser et à valoriser la culture et le patrimoine locaux, à travers la publication de livres en format numérique ainsi que papier. Il est cependant dommage que les livres soient restés dans l’entrepôt…

Une situation délirante, alors que les éditeurs italiens réclament l’intervention du gouvernement depuis novembre 2021, pour faire face aux tensions actuelles d’approvisionnement. En effet, papier, colle, encre — essentiels pour produire des livres — et transports, pour les acheminer, ont vu leurs coûts exploser. Avec des conséquences économiques directes pour les structures éditoriales.

Malgré tout, le projet continue…

Ce qui est également étrange, c’est que malgré le fait que ces livres ne soient pas parvenus aux lecteurs, leur production continue d’être financée (avec de l’argent public). Une commission interne juge les propositions reçues des auteurs ou des maisons d’édition et choisit qui doit réaliser l’impression.

En un peu plus de trois ans, selon le catalogue en ligne, plus de 80 livres ont été placés sous l’égide de « Leggi la Puglia » et donc financés par des fonds publics. En 2021, selon ce que l’on peut voir sur le site web du Conseil et selon ce qui rapporte le Corriere della Sera, 18 décisions ont été adoptées pour une dépense totale de 272 711 euros. Le tirage est généralement de 500 ou 1 000 exemplaires.

Malheureusement, les Pouilles restent l’une des régions où les gens lisent le moins en Italie, avec des pourcentages inférieurs à 30 %. La publication de ces livres ne semble pas être en mesure de changer la tendance...

