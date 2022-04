Strasbourg en lice pour devenir Capitale Mondiale du Livre 2024

« Aucune ville française n’a jamais été lauréate, Strasbourg se lance ! » Ces mots sont ceux de Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg, qui officialise par la même occasion la candidature de Strasbourg pour le label Capitale Mondiale du livre de l'UNESCO.

Créé en 2001, ce label est décerné chaque année par l’organisation non-gouvernementale à une ville qui « s’engage à promouvoir les livres et la lecture sous toutes ses formes et à tous les âges de la vie ». Les villes désignées doivent proposer un programme d’actions concrètes durant les deux années qui précèdent l’obtention du label, et durant l’année de labellisation, soit un parcours de trois années de programmation autour du livre et de la lecture.

Entre novembre 2021 et mars dernier, la ville a co-conçu sa candidature, à travers 4 grands forums ouverts, rassemblant plus de 150 acteurs associatifs et institutionnels. Si la ville est choisie à l'été 2022 par l'Organisation affiliée aux Nations Unies, une seconde phase s'enclenchera avec 2 forums qui seront ouverts chaque année pour mettre en place de manière progressive le programme d’actions établi en amont.

« Lire notre monde »

Pour mettre toutes ses chances de son côté, Strasbourg a construit un projet, Lire notre Monde. « Lire notre Monde, c’est valoriser chaque individu dans sa richesse culturelle, linguistique, son expérience sensible et son esprit critique », résume la ville candidate, qui livre ainsi une vision de la place du livre dans nos sociétés. Un positionnement qui prend tout son sens quand on sait que les villes lauréates sont choisies pour leurs programmes de lutte contre les inégalités ou leur capacité à soutenir un dialogue interculturel.

Le projet s'articule autour de 5 axes stratégiques : Strasbourg, ville carrefour d'idées et de débats, ville créative et poétique, ville refuge, ville émancipatrice et écologique, résiliente et engagée, et ville amie des enfants. Une riche ambition qui se déploie en 25 sous-programmes, tels « Gutenberg remix 2024 », « Femmes, femmes, femmes », « Lire c'est bon pour la santé », ou encore « Naître au monde ».

Plus concrètement encore, parmi les 200 actions qui caractériseront ces programmes, on pourra notamment trouver des ateliers d'écriture, le tout dans un esprit « d’expérimentation, d’innovation et de médiation de proximité, autour desquelles sont fédérées les institutions locales ou nationales, les associations, les artistes et les habitants ».

En outre, suite au constat que la France compterait 13 millions de personnes en difficulté de lecture, dont 15 % de jeunes entrant au collège, le projet ambitionnera de réduire la « fracture sociale et culturelle », en ciblant notamment le public des enfants et des jeunes, ainsi que les adultes touchés par l’illettrisme, en apprentissage du français, ou vivant des difficultés d’intégration socio-économique.

On note aussi la présence des réflexions liées à l’écologie pour le livre, au coeur du programme Lire pour la planète, avec, en filigrane, l’enjeu d’accompagner la filière vers des pratiques plus écoresponsables.

Les atouts d'une ville culturelle

« N’est-ce pas à Strasbourg que Gutenberg a élaboré le système typographique ? N’est-ce pas ici que le premier atelier d’imprimerie a ouvert, que le premier journal fut imprimé ? » rappelle encore Jeanne Barseghian, qui ne se privera pas de s'appuyer sur la riche histoire culturelle de la ville de Tomi Ungerer et de Gustave Doré.

Ce projet s’adossera ainsi à un réseau d’infrastructures comprenant notamment 14 médiathèques, 33 bibliothèques municipales, un bibliobus, ou encore sa Bibliothèque nationale et universitaire. Mais également la vitalité de sa filière du livre, qui repose sur l’activité de 40 maisons d’édition et de 25 librairies.

Strasbourg met également en avant, entre autres, des institutions telles que la Haute École des Arts du Rhin (HEAR) ou le musée Tomi Ungerer – Centre international de l’illustration. Tout comme des espaces artistiques « innovants », comme le garage COOP qui héberge les éditions 2024, des ateliers de typographie, de microédition et l’association Central Vapeur qui accompagne la professionnalisation des illustrateurs.

Des projets en cours d'élaboration ou déjà lancés étoffent le dossier strasbourgeois, avec par exemple deux nouvelles médiathèques en cours de création, l'inauguration prochaine du Studium, « bibliothèque à la pointe de l’innovation », ou encore la création d’un centre international du livre audio, étape de développement du festival du livre audio Plume de Paon.

Enfin, Strasbourg souhaite mettre en avant ses partenariats internationaux, et des ambassadeurs potentiels, parmi lesquels les auteurs Hélène Cixous, Metin Arditi, Philippe Claudel, Stéphane De Groodt, Velibor Colic, Olivier Guez ou Blutch, qui ont « déjà montré leur intérêt pour devenir ambassadeurs de Lire notre monde ».

Une candidature soutenue à l'échelle nationale

Pour la ville du Bas-Rhin, cette candidature est d'abord celle de la France. Une réalité qui prend corps grâce au soutien de la plupart des acteurs de la filière au plan national.

Au niveau professionnel, on retrouve le soutien du Syndicat national de l’édition (SNE) et du Syndicat de la librairie française (SLF). On peut également citer la Société des gens de lettres (SGDL), la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse ou, du côté des associations de bibliothécaires, l’Association des bibliothèques de France (ABF), l’Association des bibliothèques départementales (ABD) et l’Association des directeurs et directrices de bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des Villes de France (ADBGV).

Cette candidature pourra également s'appuyer sur la délégation française de l’UNESCO, le ministère de la Culture et de la Communication, le Centre National du Livre, l’Alliance pour la lecture et sur la région Grand Est.

Strasbourg a déposé sa candidature depuis le 15 avril, et, si la ville est choisie, elle deviendra la première ville française à être capitale mondiale du livre, le 23 avril 2024, journée mondiale du livre et du droit d’auteur.

« Je souhaite que notre candidature soit une fête, avec une programmation artistique d’autant plus originale qu’elle sera coproduite par une foule de partenaires du secteur culturel, social, éducatif ou économique, rassemblés derrière un cri de ralliement : Lire notre monde », conclut la maire écologiste de la ville de Strasbourg.