Femmes rescapées : “Un quotidien de peur, d’humiliations, de violences

Sur sa route elle a rencontré le photographe Mathieu Farcy : ils forment le duo PLY, une interrogation sur les possibles et les limites du pli entre l’image et le mot.Avec le contrebassiste Ronan Courty d’autres interrogations se soulèvent, à coups d’archet, de gestes et de respiration, pour une déconstruction active des formes narratives. Parmi ses dernières parutions : Feux, Éditions Bruno Doucey, Les trois maisons, Éditions d’en bas, La Bête, son corps de forêt, Éditions Les Inaperçus, Vers Valparaiso, Éditions Les Carnets du dessert de lune, Rouge pute, Éditions La contre allée.

Derrière les chiffres, les êtres...

Pour Les Alouettes, elle a travaillé avec l’association AAVEC, qui offre une aide spécialisée psychosociale et thérapeutique à toutes les personnes victimes de violences en couple, qu’elles soient actuelles ou passées et quelles qu’en soient les formes (économiques, psychologiques, physiques et/ou sexuelles), leur intensité ainsi que leur fréquence, car toutes les violences ont des impacts.

En 1997, une recherche suisse avait permis d’estimer qu’une femme sur cinq subissait des violences physiques ou sexuelles de la part de son conjoint au cours de sa vie et que deux sur cinq étaient victimes d’atteintes psychologiques (Gillioz, Ducret & De Puy).

Une autre étude indiquait qu’une femme sur dix vit de la violence conjugale, physique ou sexuelle, au cours d’une année civile (Killias, Simonin & De Puy, 2005). En se basant sur ces données, cela signifie que plus de 8'000 femmes en couple subissent des violences de la part de leur conjoint à Genève.

Pour se reconstruire suite aux actes de violence, AVVEC considère qu’il faut agir autant sur les impacts individuels que relationnels et sociaux. Ainsi des actions spécifiques visent non seulement à renforcer les ressources des personnes victimes pour dépasser les traumatismes subis, reprendre du contrôle sur leur vie, que de sortir de l’isolement et réinvestir l’espace collectif.

Voici l'introduction de ce texte, et la lecture d'un extrait en podcast :

Hiver 2019, ville de Genève.

Je pars à la rencontre de six femmes, six rescapées. Survivantes de tortures psychologiques. Parfois aussi, de tortures physiques. En tête-à-tête, nous nous retrouverons, plusieurs semaines pour plusieurs heures. Le temps qu’il faudra pour retrouver sa voix. Le temps de dénouer les sanglots. Le temps nécessaire pour rendre compte de cette réalité tragique dans sa densité et sa complexité. Comme il est difficile de témoigner. Articuler les violences subies. Montrer les cicatrices. Comme ils sont douloureux ces souvenirs. Dire ce quotidien c’est dire : L’engloutissement progressif - la noyade. Vivre sous la menace permanente d’une arme, réelle, symbolique. Se sentir glisser dans la folie. Sortir de soi, s’abandonner, l’horizon ruiné. Penser mourir, plusieurs fois. Y penser, et tenter. C’est dire : Un quotidien de peur, d’humiliations, de violences. Injures surveillance brutalités. Récurrentes. Incessantes. Dévastatrices. Un quotidien c’est-à-dire des journées de 24 heures, chaque heure est terreur. Jours comme nuits, nulle heure où se cacher. C’est dire : Des récits de rupture, de cassure. J’ai arrêté de chanter J’ai arrêté de sourire J’ai arrêté de vivre C’est dresser les portraits de ces voleurs de vie, tyrans domestiques, invisibles aux yeux des autres. Ces ombres mauvaises, beaux-parleurs, terrifiants bourreaux, le masque de la bienséance collé à même leur peau. Dans l’intime, le masque se déchire l’abjection est là. C’est entendre : La force de ces femmes : un jour, une heure, une seconde, elles prennent la fuite. Sauvent leur peau. Celles de leurs enfants. C’est dire : Les années suivantes. Longues années de reconstruction, tant d’épreuves à franchir, tant de murs à détruire, tant d’institutions à assaillir, pour être entendue, pour être crue. C’est écrire : Ce sont les victimes qui détiennent le savoir et c’est par elles seules qu’il est possible d’y accéder, pour le mettre en mots et le restituer. L’évènement de la parole : dire, que cela soit entendu, et enfin penser à une autre vie, passer à une nouvelle vie. Retrouver le sourire, recommencer à chanter, respirer, vivre.

« Merci à Antea Tomicic d’avoir initié ce travail et de nous avoir ouvert son appartement afin que nous nous y retrouvions en toute confiance. Merci à l’association AAVEC pour la rencontre avec ces femmes remarquables, et pour son travail quotidien. » Perrine Le Querrec

