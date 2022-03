Dans son clip de campagne, Mélenchon révèle sa bibliothèque

Au rayon des lieux symboliques, la bibliothèque ne fait pas dans la subtilité : espace de la réflexion, du savoir, du temps long, il n'est pas étonnant de la retrouver régulièrement convoquée par les personnalités politiques de tous bords. Voire au détour d'un post Instagram, de découvrir le bureau de l'actuel locataire de l'Élysée et ses lectures.

Pour son clip de campagne officiel réalisé par Jean-Marie Vaude, Jean-Luc Mélenchon accueille dans une pièce présentée comme sa bibliothèque personnelle, pour commencer par évoquer son parcours personnel, puis son ambition pour le pays, s'il est élu président à la fin du mois d'avril prochain.

Incarner les idées du candidat

La bibliothèque permet aussi au candidat d'afficher autant d'idées qu'il y a de livres lisibles, ou d'images reconnaissables. On se souviendra d'ailleurs que cette multitude de détails avait joué des tours à une certaine candidate d'extrême droite affairée à « dédiaboliser » ses idées : des livres d'Adolf Hitler et Joseph Goebbels avaient été identifiés derrière elle... Il ne s'agissait pas de sa bibliothèque, assurait-elle, mais d'un ami avocat : chacun ses fréquentations.

S'il est à peu près évident que la bibliothèque du clip de campagne de Mélenchon a été traitée comme un décor - avec quelques ajustements, sans doute -, quelques titres sont mis en avant. On repère ainsi La Divine Comédie de Dante, illustrée par Botticelli (Diane de Selliers), Nous la Commune, avec des dessins de Dugudus et des textes de Hugo Rousselle (Locus Solus), mais aussi un ouvrage sur les Conquistadors et un autre sur l'Argentine, qui témoigne de l'intérêt du candidat pour les pays d'Amérique du Sud et leur histoire.

Plusieurs livres d'art se repèrent aussi : le livre de photographies sur la mer que feuillette le candidat en début de clip, évidemment (nous ne sommes pas parvenus à l'identifier), mais aussi un titre sur les oeuvres du sculpteur Marc Petit, ou encore un livre de la série Hyper Nature, du photographe Philippe Martin (Biotope Éditions). L'apparition fugace de l'Atlas de la mer au XXIe siècle, La Terre est bleue, de Cyrille P. Coutansais (Les Arènes) vient appuyer l'intérêt déclaré du candidat pour les questions relatives à l'environnement et à sa protection.

Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Marine Le Pen, au moment du second tour, s'était affichée devant sa bibliothèque, dans une pose improbable et assez risible. Plus récemment, cette année, Éric Zemmour avait annoncé sa candidature dans une mise en scène tout aussi grotesque, singeant l'appel du général de Gaulle devant une bibliothèque poussiéreuse...

Photographie : capture d'écran YouTube