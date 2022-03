Pass Culture : 1,6 million d'utilisateurs, du collège au lycée

Le Pass Culture, projet du candidat Macron pour les adolescents de 18 ans, a évolué. Désormais, il compte plus d’un million de jeunes bénéficiaires (de 18 ans et plus), avec plus de 12.000 acteurs et lieux culturels référencés. Dont ActuaLitté. À cette heure, ce sont 8 millions de réservations — pas nécessairement des achats — qui ont été effectués.

Ouvert aux élèves dès la classe de 4e, ce sont désormais 600.000 jeunes de 15 à 17 ans qui ont rejoint le Pass fin février, soit plus de 1,6 million d’utilisateurs. Selon les pronostics des ministères, 4 millions seraient attendus en fin d’année.

Le schéma est pour eux légèrement distinct : 80 € à dépenser pour leur propre consommation, et 120 € dans le cadre d’offres collectives — à cette heure, 800 lieux proposent des activités parmi 5000 offres collectives. L’objectif est de favoriser la rencontre avec le monde artistique, dans le cadre du projet 100 % EAC — Education Artistique et Culturelle.

La part individuelle concernerait 2,4 millions d’élèves, mais le Pass s’efforce également d’inclure les jeunes non scolarisés. Différentes actions menées à travers le territoire, et avec le soutien d’associations, cherchent ainsi à étendre la portée du Pass et cet accès à la culture.

crédits photo : ministère de la Culture