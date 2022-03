Amazon menacé par une action en justice de ses vendeurs tiers

Ce 11 mars, c’est le juge fédéral de la cour américaine du district ouest de Washington qui a un peu calmé calmé les ardeurs : un recours collectif accusant Amazon de mesures et restrictions anticoncurrentielles portait l’affaire devant les tribunaux. Selon leur plainte, le coût pour les clients était compris entre 55 et 172 milliards $. Et pas question, aux États-Unis, de léser les consommateurs.

Un peu de calme

Pourtant, le juge fédéral a décidé de réduire la voilure de cette action, validant partiellement une demande de rejet des poursuites, et accordant malgré tout aux plaignants de continuer la procédure. La plainte, en substance, accuse Amazon d’empêcher les revendeurs tiers de pratiquer des prix inférieurs sur d’autres places de marché.

Cette clause, bien connue dans l’édition — puisqu’elle présida à la création de l’iBookstore, et de la vente d’ebooks sur iPad à l'initiative d'Apple — est désignée comme Nation la Plus Favorisée. Cette solution contractuelle limite en effet les possibilités de concurrence entre revendeurs, imposant une forme de prix unique — sous peine de sanctions.

Pourtant, en vertu du Sherman Anti-Trust Act, la première loi limitant les pratiques anticoncurrentielles américaines (adoptée en juillet 1890), est invoquée dans cette affaire. Et là, juge Richard A. Jones a accepté la version des plaignants.

« Les demandeurs exposent des faits qui, s’ils sont établis comme véridiques, suffisent à démontrer que le comportement dénoncé a conduit, et continue, à la suppression de la concurrence — et l’augmentation des prix sur les autres plateformes », note le juge.

Les déposants, originaires de Virginie et de Californie, affirmaient que malgré les modifications de contrats avec les vendeurs tiers (datant de mars 2019), Amazon s’entêtait dans ses méthodes — comprendre : l’application de la clause NPF.

Bonnet blanc et blanc benêt

La réalité est plus subtile : Amazon a désormais recours à une « tarification équitable », qui pénalise les vendeurs tiers, dès lors qu’ils appliquent des prix inférieurs chez les concurrents. La nuance est mince et la firme plaide que sa pratique vise à instaurer des prix bas, donc au bénéfice du consommateur, chez tout le monde.

Pour autant, les clients qui passeraient par ces autres vendeurs subissent actuellement des prix plus élevés — donc, sont punis par la tarification d’Amazon. Seul hic : les plaignants ne parviennent pas à démontrer les accords horizontaux qu’ils dénoncent : ils concerneraient près de deux millions de revendeurs, rapporte Law 360… . La procédure, initiée en mars 2020, et modifiée en août de la même année, devra être révisée avant que la justice ne s’en empare à nouveau.

Rappelons que, jusqu’en mars 2019, les contrats d’Amazon Service Business Solutions comportaient encore une disposition d' “égalité tarifaire” — toujours le même principe que celui de Nation la Plus Favorisée, mais autrement dénommée. La Federal Trade Commission avait menacé d’ouvrir une enquête, obligeant Amazon à se rétracter et modifier ses dispositions.

Pour autant, et aujourd’hui encore, les revendeurs qui s’appuient sur la marketplace subissent les mêmes pressions. Ils doivent ainsi s’assurer « que le prix d’achat et toutes les autres conditions de vente sont au moins aussi favorables aux utilisateurs du site Amazon que les conditions les plus favorables », pratiquées ailleurs.

À ce titre, Amazon oublie gentiment de préciser qu’il facture des frais plus élevés aux marchands de la Marketplace que certains de ses concurrents. Or, quand on réalise entre 81 et 100 %, selon les plaignants, de son chiffre d’affaires sur Amazon, l’entreprise dispose d’un fantastique levier pour faire céder les volontés les plus forgées.

La suite bientôt…

Photographie : illustration, Stock Catalog, CC BY-NC 2.0