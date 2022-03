Un livre posthume de Lucinda Riley annoncé pour le 9 juin 2022

Publié en version originale par l'éditeur Pan Macmillan, en mai 2022, Les secrets de Fleat House ne mettra pas bien longtemps à traverser la Manche. L'éditeur Charleston, qui a déjà publié les titres de la saga Les Sept Sœurs, annonce ainsi une parution le 9 juin 2022 pour la traduction française, assurée par Élisabeth Luc.

Le résumé de l'éditeur pour Les secrets de Fleat House :

Lorsqu’un élève est retrouvé mort au très prestigieux internat de Fleat House, au cœur du Norfolk, c’est tout d’abord la piste de l’accident qui est privilégiée. Mais pour Jazz Hunter, enquêtrice londonienne sollicitée pour l’investigation, tout porte à croire qu’il s’agit d’un meurtre... La victime, Charlie Cavendish, fils d’un grand avocat, avait en effet beaucoup d’ennemis. Alors que les mystères et les mensonges se multiplient à Fleat House, Jazz doit enquêter sur l’histoire des lieux et de ses occupants, et bientôt des secrets vieux de plus de trente ans refont surface...

« Lucinda Riley est née en 1965 en Irlande, et après une carrière d’actrice au théâtre, au cinéma et à la télévision, elle écrit son premier roman à 24 ans. Ses livres ont depuis été traduits dans 37 langues, et continuent de toucher et d’émouvoir dans le monde entier », rappelle l'éditeur.

L'autrice est morte le 11 juin 2021 des suites d'un cancer, à l'âge de 53 ans. Elle avait poursuivi son œuvre depuis son lit d'hôpital, désireuse de faire progresser sa saga Les Sept Sœurs. Un huitième tome doit d'ailleurs paraitre, coécrit par le fils aîné de l'autrice, au printemps 2023.