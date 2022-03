Rémunération, visibilité : traducteurs et traductrices en quête de reconnaissance

Frank Wynne est le premier traducteur à présider le jury de l'International Booker Prize, et a décidé de profiter de la mise en avant liée à cette fonction pour appeler à l'amélioration de la condition générale des traducteurs dans le monde. Un message qui s'inscrit dans une série de campagnes menées par des traducteurs, mais également des écrivains, depuis maintenant plusieurs années.

Parmi ces initiatives, on peut notamment citer la lettre ouverte de la Society of Authors, organisation d'auteurs britanniques, signée par des figures du monde littéraire, comme la lauréate du Booker Prize Bernardine Evaristo ou encore l'auteur Neil Gaiman. Une des revendications était notamment l'apparition systématique, sur les couvertures de livre, du nom des traducteurs.

En France également, nombre sont les traducteurs qui dénoncent les conditions de rémunération d'un métier précaire, autant qu'ils mettent en avant l'importance de ce métier pour le monde de l'édition.

À LIRE: “La conscience de la présence et du travail du traducteur a évolué chez les lecteurs”

De son côté, le Conseil européen des associations de traducteurs littéraires (CEATL) recommande aux traducteurs de demander un pourcentage sur les ventes des livres qu'ils ont traduits, et en appelle, en creux, à la bonne volonté de l'éditeur lors des négociations contractuelles.

Une précarité insoutenable

Pour Frank Wynne, la précarité des traducteurs explique en partie le manque de diversité du secteur, indique un communiqué de l'International Booker Prize. L'indépendance est devenue la règle pour les professionnels de la traduction ces dernières années, favorisant une concurrence et la baisse des tarifs : il pense cependant que rien n'empêche de meilleures pratiques au sein du monde de l'édition, notamment le paiement de « tarifs équitables » aux traducteurs.

Outre l'aspect éditorial de la question, il propose également que les traducteurs partagent les récompenses avec les auteurs lorsque leurs livres sont primés. Un moyen de favoriser la réputation d'un traducteur, et ainsi de lui permettre, à terme, d'être mieux rémunéré, ou tout simplement de pouvoir vivre de son activité de traducteur.

En France, les contrats de traducteur standard proposent déjà des redevances, à l'instar d'autres pays européens, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, ou encore l'Espagne. Au Royaume-Uni, en revanche, ces pratiques sont bien moins courantes. La Translators Association au Royaume-Uni, comme l'American Literary Translators Association aux États-Unis, fixent néanmoins des tarifs dits minimaux. En France toujours, des aides à la création littéraire sont également allouées chaque année à des traducteurs et traductrices.

Né en Irlande, Frank Wynne s'est installé en France en 1984. Il devient notamment libraire à Paris, tout en se passionnant pour les langues. Il a notamment traduit Michel Houellebecq, Frédéric Beigbeder, Ahmadou Kourouma, ou encore Boualem Sansal.

Sur les 13 livres présélectionnés pour l'International Booker Prize cette année, deux éditeurs ne cèdent pas de droits d'auteur pour le traducteur. Dans cette première sélection 2022, on retrouve The Book of Mother, de Violaine Huisman, traduit par Leslie Camhi et publié par les éditions Virago. On y trouve également, pour la première fois, un livre traduit de l'hindi. La prochaine sélection est attendue pour le 7 avril, et l'ouvrage lauréat sera connu le 26 mai 2022.

À LIRE: la diversité culturelle en Europe liée à une meilleure rémunération des traducteurs

En 2021, le prix était revenu à David Diop pour son roman Frère d’âme, traduit du français par Anna Moschovakis sous le titre At Night All Blood is Black, paru chez Pushkin Press.

Crédits : Tessakay CC 0