Bernardine Evaristo, première présidente noire de la Société royale de littérature

Membre de la Royal Society of Literature depuis 2004, gagnante du Booker Prize en 2019 pour son roman Fille, femme, autre (trad. Françoise Adelstain), Bernardine Evaristo succèdera à l'actuelle présidente. L'écrivaine et historienne Marina Warner laissera en effet sa place fin 2021. Evaristo devient présidente de l'institution après en avoir été la vice-présidente à partir de novembre 2020. Auparavant, elle a également été vice-présidente du conseil d'administration de l'institution britannique et présidente de son comité des programmes.

La société littéraire justifie ce choix en présentant la romancière comme ayant été « un élément central d'un large éventail de programmes et de comités de la société, de la présidence d'événements à l'organisation d'ateliers pour les jeunes ». La société soutient notamment les auteurs avec des prix et des subventions, et propose des programmes de sensibilisation pour favoriser la lecture et la littérature auprès des jeunes générations.

« Je suis profondément honorée d'assumer le rôle de nouvelle présidente de la Royal Society of Literature. Bien que fondée il y a 200 ans, la société embrasse avec audace le XXIe siècle, en défendant toujours plus l'idée d'une culture égalitaire », a déclaré de son côté la future présidente.

« La narration est ancrée dans notre ADN en tant qu'êtres humains — elle est cousue dans l'arc narratif de nos vies, elle est dans nos relations, nos désirs et nos conflits, et c'est le prisme à travers lequel nous nous explorons et comprenons nous-mêmes et le monde dans laquelle nous vivons. [...] La littérature n'est pas un luxe, mais essentielle à notre civilisation », ajoute-t-elle.

Fille d'immigré nigérian et auteure engagée



Fille d'un immigré nigérian soudeur installé en Angleterre depuis 1949, elle obtient un doctorat de l'Université de Londres. Engagés dans l'exploration et la mise en avant des origines et de l'identité, ses romans explorent la condition de la diaspora africaine en Angleterre. Bernardine Evaristo a également été à l'initiative de la première compagnie théâtrale de femmes noires en Grande-Bretagne, Theatre of Black Women. Depuis octobre 2020, elle est responsable d’une nouvelle collection d’ouvrages pour la maison d’édition Penguin Random House, intitulée Black Britain: Writing Back, qui s'applique à exhumer des livres d'auteurs noirs. Membre de l’Ordre de l’Empire britannique depuis 2009, elle en est officière pour services rendus à la littérature.

En 2021, Evaristo a été nommée ambassadrice Sky Arts et a lancé les Sky Arts RSL Writers Awards, qui offrent un mentorat et des bourses aux jeunes écrivains issus de la diversité.

Administrateur de la RSL, l'écrivain Daljit Nagra a pour sa part déclaré : « Nous sommes très fiers d'avoir Bernardine Evaristo comme présidente. Elle est une pionnière. En tant qu'écrivaine, elle parle avec une originalité frappante des voix sous-représentées. En tant qu'avocate, elle a défendu les auteurs négligés et en tant que militante, elle a exprimé la valeur de la littérature. Sur tous les supports, sa voix résonne d'une ouverture d'esprit passionnée, reconnaissable par son caractère unique et essentiel. »

Annie Ernaux honorée à vie par la Royal society



En plus de la nomination d'Evaristo, la RSL a également annoncé les noms des douze premiers auteurs pour son nouveau programme International Writers : cette récompense reconnait la contribution d'écrivains du monde entier à la littérature, renforçant son pouvoir de « transcender les frontières pour rassembler les gens ». Un honneur qui se veut permanent.

Les 12 premiers écrivains à être reconnus dans cette catégorie sont : Don Mee Choi, Annie Ernaux, David Grossman, Jamaica Kincaid, Yan Lianke, Amin Maalouf, Alain Mabanckou, Javier Marías, Ngũgĩ wa Thiong'o, Claudia Rankine, Olga Tokarczuk et Dubravka Ugrešić.

Lecteurs et écrivains ont été invités à recommander des écrivains non britanniques pour nomination, avant qu'un jury ne fasse un choix final accompagné du conseil de la RSL. De nouvelles personnalités seront invitées à rejoindre les écrivains internationaux de la RSL chaque année.

Toujours présidente pour l'instant, Marina Warner justifie ce programme par la volonté de « célébrer la littérature au-delà des frontières nationales et en solidarité avec les auteurs du monde entier. »

