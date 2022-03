Violaine Huisman sélectionnée pour l'International Booker Prize 2022

La première sélection de l'International Booker Prize 2022 :

Cursed Bunny, Bora Chung, traduit du coréen par Anton Hur, Corée du Sud, Honford Star

After the Sun, Jonas Eika, traduit du danois par Sherilyn Nicolette Hellberg, Danemark, Lolli Editions

A New Name : Septology VI-VII, Jon Fosse, traduit du norvégien par Damion Searls, Norvège, Fitzcarraldo Editions

More Than I Love My Life, David Grossman, traduit de l'hébreu par Jessica Cohen, Israël, Penguin Random House UK/Jonathan Cape

The Book of Mother, Violaine Huisman, traduit du français par Leslie Camhi, France, Hachette UK/Little, Brown/Virago

Heaven, Mieko Kawakami, traduit du japonais par Samuel Bett et David Boyd, Japon, Pan Macmillan/Picador

Paradais, Fernanda Melchor, traduit de l'espagnol par Sophie Hughes, Mexique, Fitzcarraldo Editions

Love in the Big City, Sang Young Park, traduit du coréen par Anton Hur, Corée du Sud, Tilted Axis Press

Happy Stories, Mostly, Norman Erikson Pasaribu, traduit de l'indonésien par Tiffany Tsao, Indonésie, Tilted Axis Press

Elena Knows, Claudia Piñeiro, traduit de l'espagnol par Frances Riddle, Argentine, Charco Press

Phenotypes, Paulo Scott, traduit du portugais par Daniel Hahn, Brésil, And Other Stories

Tomb of Sand, Geetanjali Shree, traduit de l'hindi par Daisy Rockwell, Inde, Tilted Axis Press

The Books of Jacob, Olga Tokarczuk, traduit du polonais par Jennifer Croft, Pologne, Fitzcarraldo Editions

11 langues et 12 pays sont représentés au sein de cette première sélection, réalisée à partir de 135 propositions. La récompense est dotée à hauteur de 50.000 £, à partager entre l'auteur ou l'autrice, et le traducteur ou la traductrice.

L'ouvrage lauréat sera connu le 26 mai 2022.

Rappelons que la récompense était revenue à David Diop, en 2021, pour Frère d’âme, traduit du français par Anna Moschovakis sous le titre At Night All Blood is Black, paru chez Pushkin Press.