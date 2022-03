Aides à la création littéraire : pour les autrices et traductrices, des montants plus faibles

Parce qu'elles émanent de l'État et donc de l'argent public, les subventions et aides en matière de création littéraires se doivent d'être particulièrement exemplaires en matière d'égalité d'accès. En 2021, le Centre national du livre, établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Culture, parvient à assurer aux autrices et traductrices « autant de chance d’obtenir une aide que les hommes », selon le rapport de l'Observatoire de l'égalité.

En effet, en 2021, la part des femmes dans les demandes est de 47 % et elles reçoivent 46 % des aides, note encore le document.

Toutefois, les montants moyens par aides accordées restent encore 15 % plus faibles pour les traductrices et les autrices, selon le relevé (8128 € d'aide moyenne pour les autrices/traductrices contre 9555 € pour les auteurs/traducteurs). Le recul est notable par rapport à 2020, où l'écart avait été réduit à... 1 % (8406 € et 8527 €). Ces différences peuvent aussi s'expliquer par les projets présentés eux-mêmes, qui ne nécessitent pas forcément les mêmes montants en matière de subvention.

La part des femmes au sein des demandes totales reste stable (47 %), avec une hausse de la part des aides allouées à des femmes (46 % contre 43 % l'année passée). La part des montants totaux alloués revenant à des femmes reste stable (42 %).

Concernant les domaines éditoriaux, les autrices et traductrices sont majoritaires, pour les aides allouées, en littérature jeunesse (65 %) et littératures étrangères (60 %), et sont même les seules représentantes en littérature classique et critique littéraire, avec une seule aide allouée, de 15.000 €, à une autrice/traductrice, en 2021.

À l'inverse, peu d'autrices et de traductrices sont aidées dans les domaines de la bande dessinée, de l'histoire, des sciences humaines et sociales, de la philosophie et de la poésie. Les montants moyens alloués par aide sont toutefois plus élevés pour les autrices et traductrices en philosophie, poésie et, dans une moindre mesure (+ 1 %), pour les livres d'art.

Les plus fortes disparités, en matière de montant d'aide, se retrouvent dans les littératures étrangères, la littérature jeunesse, l'histoire, les sciences humaines et sociales, et la bande dessinée.

À LIRE: Droits d'auteur : la féminisation se poursuit, la répartition progresse

L'égalité femmes-hommes en progression au sein du Centre national du livre est à mettre en lien avec la parité presque parfaite qui s'observe au sein de ses commissions. 57 % des présidentes de commission sont des femmes, comme 55 % des membres de ces commissions, au global.

Dans le détail, au sein des commissions, la parité fait encore défaut pour la commission « Littérature scientifique et technique » (22 % de femmes seulement), et la philosophie (30 %). À l'inverse, les hommes sont moins bien représentés dans les commissions Printemps des poètes (80 % de femmes), Partir en livre (79 % de femmes) et Littératures étrangères (69 % de femmes).

Photographie : illustration, Images Money, CC BY 2.0