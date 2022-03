La “culture française” avant tout dans le programme d'Éric Zemmour

Dans un document d'un peu plus de 70 pages, Éric Zemmour a dévoilé son programme présidentiel complet, alors que son site internet s'était contenté d'afficher pendant plusieurs mois des mesures par secteur ou centre d'intérêt. Dans une partie intitulée « Refonder l'exception culturelle française », le candidat d'extrême droite propose plusieurs mesures, avec un objectif en tête : « Rendre la politique culturelle moins idéologique, afin que le génie propre de la culture française puisse rayonner à nouveau. »

Filant le point de vue décliniste qui lui est propre, Zemmour assure que « [l]e rôle de la culture a été galvaudé au profit de la promotion d’une idéologie dominante et au détriment de la transmission et de la valorisation de notre Histoire, de notre littérature, de notre langue et de nos joyaux architecturaux ».

Axant ces actions sur le patrimoine et l'héritage culturel, Zemmour assure que « le cinéma, l’édition et tout le mécénat en général doivent contribuer à faire rayonner notre héritage ». Faut-il comprendre que la littérature deviendrait l'instrument d'un roman national ? En tout cas, le candidat insiste : « Mes deux priorités pour la politique culturelle seront donc de protéger notre patrimoine historique et culturel et de promouvoir la culture française, que ce soit par la littérature, le cinéma ou à travers un service public audiovisuel recentré sur ses missions originelles. »

Dans ses mesures, le candidat ne détaille pas vraiment ces priorités, du moins pour le livre : la politique patrimoniale est centrée sur l'architecture et le bâti uniquement.

Concernant la promotion de la « culture française », Zemmour veut « [c]onsacrer une partie plus importante des subventions accordées au cinéma par le CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée) aux productions cinématographiques assurant la promotion et la diffusion de la culture française et européenne, comme l’adaptation d’œuvres littéraires [...] ».

La diffusion régulière de pièces de théâtre serait aussi imposée aux chaines de télévision généralistes à des heures de grande audience.

En matière d'éducation artistique et culturelle, le candidat obligerait « toutes les institutions culturelles recevant des subventions de l’État à faire des tournées régulières dans les établissements scolaires publics ».

Le ministère de la Culture, sous une présidence Zemmour, deviendrait « un grand ministère d’État du Savoir et de la Transmission qui regroupera l’Instruction publique, l’Enseignement supérieur et la Culture ». Il verrait par ailleurs son budget, qui pèse pourtant peu dans celui de l'État, réduit, Zemmour prévoyant de diminuer ses « dépenses d’intervention ».

Signalons tout de même qu'Éric Zemmour aborde la question de la liberté d'expression, en proposant d'abolir les lois condamnant la « provocation à la haine » : en janvier dernier, le polémiste avait été condamné à 10.000 € d'amende, justement, pour... complicité de provocation à la haine raciale et injure raciste.

Le programme du candidat se trouve à cette adresse.

