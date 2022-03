Le Printemps du livre de Montaigu annonce sa 32e édition

Mais les festivités ne se cantonneront pas au cœur historique de Montaigu, l’esprit du festival se prolongera jusque dans le parc Henri Joyau, offrant la ville comme scène ouverte à la littérature. En plus des grandes rencontres littéraires, la programmation s’étoffera de performances artistiques mêlantes littérature et spectacle vivant. Plus qu’un salon, l’événement se rêve devenir un véritable festival du livre.

Ainsi ce sont près d’une trentaine de tables rondes, grandes rencontres et escales littéraires qui prendront place durant ces trois jours en plus des séances de signatures, des débats, des spectacles autour du livre et des expositions transformant Montaigu en capitale du livre en Pays de la Loire.

La place de l’Hôtel de Ville accueillera, en plus du chapiteau des auteurs, différents stands, mais aussi les lieux de rencontre avec les invités. Pour les tables rondes et dédicaces, il faudra se rendre au parc Henri Joyau qui abritera également des expériences inédites mêlant littérature et spectacle vivant.

Cette année le Printemps du livre se déroule sous la présidence de l’éditrice, journaliste et autrice Clara Dupont-Monod, Lauréate du prix Femina roman français 2021 et du Goncourt des Lycéens 2021 pour son dernier roman, S’adapter.

Elle a collaboré étroitement avec l’équipe d’organisation pour dégager trois thématiques centrales qui seront abordées dans le cadre des « Grandes Rencontres » avec les invités choisis par la présidente. Les thématiques sont « Famille, j’écris ton nom », « La femme est un homme comme les autres » et « S’adapter après l’orage ».

« 31 ans d’existence, nous avons toutes les clés pour faire du Printemps du Livre l’événement printanier littéraire emblématique des Pays de la Loire. Hier salon, nous avons l’ambition qu’il devienne demain un véritable festival du livre, toujours plus littéraire, accessible et populaire » souligne Antoine Chéreau, président de Terres de Montaigu. La programmation du Festival est à retrouver dans son intégralité sur le site de la manifestation.