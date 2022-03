Mort de Jean-Pierre Pernaut : “Ses almanachs prolongeaient en livres son Journal télé

Jean-Pierre Pernaut, né le 8 avril 1950 à Amiens, était un journaliste français, présentateur de télévision, vedette du journal de 13 heures sur TF1 depuis 1987. Avec Michel Lafon, de la maison éponyme, ils publièrent ensemble de nombreux d’ouvrages. Et plus spécifiquement les Almanachs des régions. « Richement illustrés, ils étaient le prolongement en livre de son journal télévisé », nous indique l’éditeur.

Les différentes thématiques s’articulaient en effet autour de la chronique phare du présentateur La rubrique du 13 heures. À travers ce rendez-vous, il proposait tous les jours un site exceptionnel, méritant que l’on s’y attarde. Chaque édition de L’Almanach représentait près de 25.000 exemplaires, toujours avec ce parcours au regard personnel et tendre sur le territoire.

Michel Lafon garde le souvenir « d’un ami fidèle, d’un homme courtois, à l’éducation exemplaire et surtout, d’une gentillesse inouïe », indique-t-il à ActuaLitté.

Et d'ajouter : « « Je connaissais Jean-Pierre depuis depuis 50 ans et je l’ai rencontré quand je travaillais à la télévision comme monteur. J’ai édité une trentaine de ses livres (beaux livres, almanachs, témoignages, mémoires) toujours selon les mêmes termes. J’étais à son mariage et j’ai édité l’ouvrage de son épouse Nathalie Marquay. Jean-Pierre était clean et très gentil… »

Nathalie Pernaut, miss France en 1987, fut en effet la compagne du présentateur. Dans Le Cancer en face, elle racontait comment, en 1997, elle s’était vu diagnostiquer une leucémie foudroyante. Pas de désespoir : elle lutta et, cinq ans plus tard, donnait naissance à son premier enfant. Entre-temps, sa connaissance de la maladie s’est enrichie de rencontres avec les plus grands spécialistes.

En février 2021, le Jean-Pierre Pernaut avait fait paraître une autobiographie, 33 ans avec vous, alors qu’il avait mis fin à ses interventions sur TF1, et par là même, à quarante-six années de carrière. « 8500 journaux présentés dont 7000 à la mi-journée, 115 000 reportages tournés jusque dans les plus petits villages de France, 15.000 magazines sur les traditions, les cultures régionales, l’artisanat et le patrimoine immense d’un pays que j’aime tant. Un rendez-vous quotidien depuis presque trente-trois ans », indiquait-il.

« Mais, à côté de tout cela, je retiendrai surtout le lien extraordinaire noué avec un public pour lequel j’ai mis toute ma passion dans ce métier et qui me l’a rendue au centuple par sa fidélité et ses innombrables messages de soutien pendant toutes ces années. »

L'ouvrage vient de sortir en version poche.

crédits photo © Elsa Lafon 2021