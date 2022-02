Christophe Pomez reconduit à la tête des des affaires culturelles de la Martinique

Christophe Pomez, inspecteur et conseiller hors classe de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle, est reconduit dans ses fonctions de directeur des affaires culturelles de la Martinique. Et ce, pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2022.

Avant sa prise de poste à la direction des affaires culturelles de la Martinique, en 2019, Christophe Pomez était directeur délégué de l’Institut français de Marrakech depuis septembre 2016, fonction qu’il a également occupée à l’Institut français de Roumanie à Bucarest entre 2013 et 2016.

Auparavant, il avait été directeur de l’antenne Cluj-Napoca de l’Institut français de Roumanie (2011-2013) et inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle à la direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne puis à la direction des affaires culturelles-Océan Indien (2005-2011).

En matière de livre et lecture, la Direction des affaires culturelles de la Martinique, notamment, soutient l’économie du livre et les entreprises culturelles, encourage le développement de la lecture via des actions avec des auteurs, ou encore aide les communes et intercommunalités par la modernisation des bibliothèques.

Photographie : Fort-de-France, illustration, David Stanley, CC BY 2.0