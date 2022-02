En Corse, le festival Lire le monde revient pour une 7e édition

Il s’agit d’un festival familial et intergénérationnel qui se déploie dans quatre lieux importants de la région : Levie, Serra di Scopamène, Sainte-Lucie de Tallano et Altagène qui reste le cœur de l’événement. Il permet la rencontre avec des autrices et auteurs, offre des lectures, des expositions, un programme dédié à la jeunesse labelisé « Partir en Livres » par le Centre National du Livre, des résidences d’écriture et de gravure, un concours de nouvelles, des randonnées littéraires à Serra di Scopamene, deux librairies éphémères à Sainte-Lucie de Tallano et Altagène, des soirées cinéma, des dégustations...

« Nous avons voulu un festival libre, qui soit un lieu de rencontres et d’échanges artistiques, y compris avec d’autres arts comme le chant, les arts plastiques, le théâtre ou le cinéma, la musique, l’art culinaire, etc. avec pour exigence de lier le territoire et le geste littéraire » indique Christine Siméone-Giocanti, présidente de l’association AltaLeghje.

Une thématique : de l’eau, dans tous ses états

Cette année, le festival explorera le thème de l’eau. « Chaque année, nous choisissons un thème, toujours en lien avec la nature, qui permet d’aborder les réalités et les préoccupations de l’Alta Rocca, région située dans l’arrière-pays de Sartène en Corse. C’est un véritable fil rouge, non seulement durant le festival, mais également pour l’ensemble des activités menées toute l’année. » explique-t-elle.

La thématique est par exemple l’objet du concours de nouvelles. Les lauréat.e.s des différentes catégories sont invité.e.s à partager leurs nouvelles durant le festival.

Des invités prestigieux, en toute simplicité

Les auteurs et artistes dialoguent autour de tables rondes. Parmi les premiers invités ayant déjà confirmé leur présence : Yahia Belaskri, romancier nouvelliste et essayiste, Julie Birmant, autrice d’albums mettant en scène des figures de l’histoire de l’art, Camille de Toledo, essayiste et écrivain, Hubert Haddad, écrivain, poète, romancier et fondateur de la revue Apulée, Vanessa Hié, illustratrice et autrice de livres jeunesse, Emmanuelle Lambert, écrivaine ayant notamment reçu le Prix Fémina essai en 2019, Charif Majdalani, auteur qui a notamment reçu le Prix spécial du jury Fémina en 2020 et le Prix Jean Giono en 2015, Bernard Minguet, graveur en résidence, Clément Oubrerie, illustrateur et auteur, ou encore Luigia Sorentino, poétesse en résidence.

Des résidences d’écriture et de gravure présentent leur création pendant le festival

« Avec la crise sanitaire, nous avons réinventé les programmes de l’association, en proposant des résidences. Elles permettent aux artistes et d’aller à la rencontre des habitantes et habitants, de s’imprégner du territoire, source potentielle d’inspiration et de création » raconte Christine Siméone-Giocanti.

Au programme, la création littéraire à travers les résidences d’écriture, dont la restitution a lieu pendant le festival, la création d’un spectacle littéraire chanté en langue corse, l’exposition de la création artistique à travers la résidence de gravure, une exposition au musée de Levie, ...

Un festival au carrefour des actions culturelles menées toute l’année en Corse du Sud par AltaLeghje

« Le festival est le point d’orgue de l’année, mais nous développons des programmes toute l’année, notamment auprès des jeunes et des enfants ou encore au travers des résidences. » raconte Christine Siméone-Giocanti. Outre le festival et les résidences d’artistes, l’association organise également des interventions en milieu scolaire, au campus agricole de Sartène et dans les médiathèques de Corse du Sud autour de la littérature et des pratiques artistiques.

À titre d’exemple, des ateliers Una Volta C’era (Il était une fois) se poursuivent : il s’agit d’imaginer, de rédiger et d’illustrer une histoire en travaillant en groupe. « Nous en éditons et publions ensuite des livres, et nous aurons déjà bientôt trois titres à proposer aux jeunes lecteurs », poursuit-elle.

Crédit : Facebook