Amazon engrange 29 milliards d'euros de bénéfices en 2021... surtout grâce au cloud

469,8 milliards $ : c'est le montant des ventes nettes réalisées par le géant du commerce en ligne en 2021 à l'échelle mondiale. Un chiffre qui constitue une hausse de 22 % par rapport à l'année précédente, tandis que le bénéfice d'exploitation atteint 24,9 milliards $, soit un bond de 8,7 %.

Des pertes compensées par le cloud

Malgré ces chiffres, Amazon continue de perdre de l'argent à l'international (hors Amérique du Nord, s'entend). En effet, si Amazon enregistre une hausse de 22 % des ventes, pour atteindre 127,8 milliards $, l'entreprise a réalisé 128,7 milliards $ (2020 : 103,7 milliards $) de dépenses d'exploitation, pour un bilan de 924 millions $ de perte d'exploitation. En 2020, Amazon avait fait un bénéfice d'exploitation de 717 millions $.

Amazon souffre ici directement de la crise logistique mondiale résultant de la pandémie, et a dû augmenter ses dépenses pour y faire face. La firme américaine a également dépensé 13 milliards de dollars pour ses services vidéo et audio, Prime Video et Amazon Music, soit une augmentation de dépense de 18 % par rapport à 2020, rapporte Variety.

Des pertes compensées par l'Amazon Web Services (AWS), branche du groupe spécialisée dans les services de cloud computing. La filiale AWS a ainsi bondi de plus de 37 % en termes de chiffres d'affaires, à 62,2 milliards $, pour un bénéfice d'exploitation qui atteint 18,5 milliards $ (contre 13,5 milliards $ en 2020). Ainsi, plus de la moitié des revenus de l'entreprise américaine provient en 2021 de la publicité et du cloud. Les ventes de publicité ont, en effet, grimpé de 32 %, pour atteindre 9,7 milliards $ les seuls trois derniers mois de 2021, nous apprennent Les Échos.

Dans la seule Amérique du Nord, Amazon a également révélé des ventes nettes s'élevant à 279,8 milliards $ (en hausse de 18 %), des dépenses d'exploitation de 272,6 milliards $ (2020 : 227,6 milliards $), et un bénéfice d'exploitation de 7,3 milliards $ (2020 : 8,7 milliards $).

Amazon profite du Black Friday

Au quatrième trimestre 2021 seulement, outre une forte augmentation des ventes de publicité, Amazon a connu le week-end du Black Friday le plus rentable de son histoire : sur cette même période, les ventes nettes ont augmenté de 9,4 % pour atteindre 137,4 milliards $. Le détaillant en ligne déclare un bénéfice net de 14,3 milliards $ au quatrième trimestre, soit près du double du chiffre du même trimestre l'an dernier (7,7 milliards $).

Le bénéfice d'exploitation, en revanche, a diminué de moitié pour s'établir à 3,5 milliards $. Cependant, la division AWS a augmenté de manière significative (plus 39,5 % de ventes à 17,8 milliards $ pour un bénéfice d'exploitation de plus 48,5 %, à 5,3 milliards $). Le géant américain a également bénéficié, pour ce quatrième trimestre, de son investissement dans Rivian, constructeur de voitures électriques qui a connu d'excellents débuts en Bourse en novembre, lui permettant de réaliser une impressionnante plus-value de 11,8 milliards $.

En outre, Amazon a réalisé des ventes de 4,7 milliards $ avec ses magasins fixes au quatrième trimestre, soit 17 % de plus qu'au même trimestre l'an dernier.

Leader en France et en Allemagne ?

En 2021, en Allemagne, les ventes d'Amazon ont généré 37,3 milliards $ (environ 32,6 milliards €), soit 26,3 % de plus que l'année précédente. La hausse est encore plus spectaculaire si on observe les résultats de 2019 — année précédant la situation pandémique mondiale. Amazon révélait alors un bilan de 22,232 milliards $ de ventes nettes en Allemagne. Le géant américain a ainsi réalisé un bond de 67,9 % en deux ans...

Le site Boersenblatt nous révèle également la part de l'Allemagne dans les ventes totales d'Amazon en 2021 : 7,9 % des 469,8 milliards de dollars de ventes. L'année précédente, ce poids de l'Allemagne était estimé à 7,7 %.

En France, sur l'ensemble du secteur e-commerce, 129 milliards € ont été dépensés l'an passé, soit une croissance affichée de 15,1 % par rapport à 2020. La toile pèse désormais dans l'Hexagone pour 14,1 % du commerce de détail, révèle la Fédération e-commerce et vente à distance. Et comme on pouvait s'y attendre, Amazon figure bien en tête des sites de e-commerce les plus visités, suivi de LeBonCoin. Fnac n’intervient qu’en quatrième position et Rakuten France en 14e position.

Crédits : simone.brunozzi (CC BY-SA 2.0)