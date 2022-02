Croissance de la vente en ligne en 2021 : des habitudes d'achat qui s'ancrent

Au terme d’une année 2020 où les emplettes sur la toile constituèrent une grande partie de l’activité durant les confinements, l’année 2021 enregistre une nouvelle croissance — 2020 était déjà de 8,5 % supérieur à 2019. « De son côté, le secteur du Transport, Tourisme, Loisirs est reparti avec +44 % vs 2020. Mais il reste toujours en retrait par rapport à 2019 : -16 % », note la Fevad.

Ce qui englobe, bien entendu, les ventes de livres, ebooks ou audiobooks : la Fédération ne fournit toutefois pas de détail. Nous attendons des précisions de la part de l'organisme.

« Les ventes réalisées pour le compte de tiers (sur les places de marché) continuent de progresser. Sur l’année 2021, les places de marché ont progressé de +5 %. Leur poids dans le volume d’affaires des sites qui les hébergent (Panel iCE100 ventes de produits) est de 33 % vs 31 % en 2020. »

Changements d'habitudes

Sur le quatrième trimestre, qui fait l’objet d’une analyse spécifique, on apprend que 41,8 millions de cyberacheteurs ont sorti leur carte bleue — soit 80 % des internautes de 11 ans et plus.

Autre point significatif : 54 % des internautes n’ont pas changé leurs habitudes en matière d’achat en ligne, mais 38 % commandent désormais plus souvent. Sont notamment évoquées l’indisponibilité en magasin et les contraintes sanitaires imposées, pour justifier ce revirement.

Voilà qui conforte également l’analyse qu’effectuait dernièrement le réseau de librairies Librest dans nos colonnes. Sur l’année 2021, 10 % du chiffre d’affaires des 12 librairies membres s’était effectué à travers la vente en ligne — bien que 95 % de ces achats sur internet se soient concrétisés par un retrait en boutique. « Ce qui signifie, simplement, que nous ne sommes plus dans une posture vis-à-vis de la vente en ligne, mais dans une réalité », nous indiquait Renny Aupetit.

L'occasion, à saisir

71 % des cyberacheteurs effectuent des achats sur les sites des enseignes également présentes en points de vente physiques (brick and mortar tels que grandes surfaces alimentaires et spécialisées…). Tandis que 67 % d’entre eux se tournent vers les enseignes uniquement présentes sur Internet. À noter que 14 % ont commandé sur des sites de circuits courts en 2021, et 13 % sur des sites de commerçants de proximité, « pour les soutenir » en premier lieu.

Enfin, un élément qui devrait particulièrement intéresser le secteur du livre : la tendance aux achats de seconde main s’ancre massivement dans la pratique des cyberacheteurs : 50 % ont acheté en ligne des produits reconditionnés ou de seconde main en 2021 ; 80 % d’entre eux l’ont fait « pour faire des économies » et 51 % « pour accéder à des produits de marque qu’ils ne pourraient pas s’offrir à l’état neuf ».

On ne s’étonnera donc guère de voir Amazon figurer en tête des sites de e-commerce les plus visités, suivi de LeBonCoin. Fnac n’intervient qu’en quatrième position et Rakuten France en 14e.

crédits photo : Mark König/Unsplash