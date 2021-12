Pour l'édition, après la crise du papier vient celle de l'approvisionnement

Elle avait déjà évoqué dans une interview à la BBC avant de revenir sur le sujet sur son blog début décembre : s’il y a bien une crise du papier à l’échelle mondiale, elle n’est pas la seule à déstabiliser le monde de l’édition. En effet, plus globalement, l’édition est confrontée, comme la plupart des industries mondialisées, à une crise mondiale des chaînes d’approvisionnement.

Ruptures de stock, hausse des prix

Dès la fin 2020, des membres de l’IPA avaient signalé des retards d’impression en raison de pénuries de papier et de matières premières. Des signes avant-coureurs indiquant que la pandémie mondiale exerçait d’autres conséquences sur l’édition, à l’échelle mondiale. À cette période, les entreprises de transport naviguaient entre fermetures de frontières et congestion des ports, entraînant des délais de livraison incertains.

Des problèmes qui, mécaniquement, ont entraîné des ruptures de stock dans les librairies et autres canaux de vente de détails.

De plus, cet encombrement des réseaux d’expédition et de distribution a provoqué une hausse significative des coûts de transport de marchandises, atteignant des niveaux records. Les pénuries de conteneurs d’expédition et de main-d’œuvre pour le camionnage et la livraison ont également été un facteur de cette augmentation des prix.

Numériser l’industrie ?

En réaction à cet état de fait, des initiatives ont été lancées, telles que le plan et la charte internationale Sustainable Publishing et Industry Resilience (Inspire), « catalysant une coopération et un dialogue inter-écosystèmes indispensables. » En 2021, selon Bodour Al Qasimi, plus de 50 parties prenantes de l’industrie ont adhéré à la Charte Inspire. L’industrie a également travaillé, toujours selon la présidente de l’IPA, à contourner les problèmes au niveau des chaînes d’approvisionnement, grâce à « des voies de mise sur le marché innovantes et basées sur la technologie. »

De nouveau, les perturbations dues à la crise mondiale de la chaîne d’approvisionnement affectent le papier, l’impression, l’expédition et la logistique. La présidente de l’IPA estime alors que ce contexte favoriserait l’accélération des tendances de numérisation et d’automatisation de l’industrie. De quoi rendre la transition numérique plus que jamais nécessaire à la durabilité et la résilience de l’industrie de l’édition.

Les éditeurs dont les parutions ont déjà été imprimées ou dont les tirages et expéditions ont été programmés pour les vacances, n’observeront qu’un impact minime estime Boudour Al Qasimi. Pour ceux n’ayant pas anticipé la crise actuelle, les reports de sorties ont recommencé. La raison : des problèmes de capacité et d’arriérés. Le délai de réimpression a en effet déjà considérablement augmenté de quelques semaines à plusieurs mois.

C’est pourquoi la présidente de l’IPA l’affirme : il semble de plus en plus probable que la crise mondiale de la chaîne d’approvisionnement aura des impacts à plus long terme sur la chaîne d’approvisionnement du livre - potentiellement jusqu’en 2023.

Pour faire face aux impacts de la crise mondiale de la chaîne d’approvisionnement sur l’édition, l’IPA organisera également un symposium en février au cours duquel les acteurs de l’édition discuteront de solutions communes à apporter face à des problématiques de moyen terme.

Crédits : kees torn (CC BY SA 2.0)