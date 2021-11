À l'approche des fêtes de Noël, Amazon met les bouchées doubles

Dans pratiquement tous les secteurs d'activité, le contrecoup de la crise sanitaire mondiale se fait ressentir avec des ralentissements d'approvisionnement en matière première, ou encore des retards de livraisons, quand le spectre d'une pénurie plane carrément, parfois. Le secteur du livre n'est pas en reste, avec des craintes pour le papier et le carton, du côté des éditeurs.

De l'autre côté de l'Atlantique, un des plus importants vendeurs, connu pour sa logistique sans failles, se démène pour que ses clients n'aient aucune idée de toutes ces difficultés, et reçoivent toutes leurs commandes à l'heure.

D'après les prédictions d'Adobe, 207 milliards $ seront dépensés par les Américains sur des sites de ecommerce, à l'occasion des fêtes de fin d'année, et Amazon entend bien se tailler la part du lion.

Se trainant une réputation d'employeur assez peu attaché à ses salariés et à leur bien-être, Amazon poursuit sur sa lancée : 150.000 travailleurs saisonniers ont été recrutés en prévision des fêtes, et la multinationale a fait monter les enchères en faisant miroiter des bonus et des salaires supérieurs à la moyenne.

Mobiliser son propre réseau

Les problématiques de transport et de logistique que connaissent la plupart des vendeurs et des fournisseurs ont été contournées par Amazon, qui s'est constitué un véritable réseau, au fil des années. La multinationale loue des espaces sur les cargos en partance de Chine depuis des années, pour se les réserver et s'assurer une place sur les trajets, même en cas d'embouteillages, explique Bloomberg.

« Pour le dire simplement, ils sont passés de zéro conteneur il y a quelques années à plus de 10.000 par mois », commente un consultant, spécialiste du transport maritime.

Les bateaux transportant ces dizaines de milliers de conteneurs se sont multipliés dans les ports d'Everett ou Houston, aux États-Unis, où l'activité est d'habitude bien moindre. Cette fois encore, Amazon a pris les devants, et s'est réservé des emplacements, quand d'autres ports se retrouvent submergés.

En complément des bateaux, Amazon compte désormais sur ses avions, au sein d'Amazon Air, pour déplacer des stocks : 85 avions effectuent des trajets entre les États.

FRANCE: le lobbying d'Amazon contre les libraires

Enfin, au cas où les sociétés de transport ne parvenaient pas à suivre pour livrer les colis d'Amazon, la firme a développé son service Uber de la livraison, Amazon Flex, qui propose à des individus lambda de devenir des livreurs Amazon, de manière indépendante. Évidemment, le bilan carbone de l'ensemble de ces composantes risque d'être particulièrement salé.

La confiance du client

Le développement de ce réseau logistique a un coût, que les cadres d'Amazon ont largement estimé. 4 milliards $ de dépenses devraient permettre d'organiser l'ensemble, soit l'ensemble des bénéfices estimés de la société à l'occasion de ce dernier trimestre de l'année (les bénéfices s'élevaient à 3,2 milliards $ au troisième trimestre 2021).

Amazon a fait monter les enchères d'un côté, en proposant des bonus ou en payant des livreurs individuellement via Amazon Flex, et les a fait chuter de l'autre, en réduisant le coût de ses services de transport auprès des vendeurs indépendants utilisant sa marketplace. Pour ces derniers, impossible de trouver un service de transport plus avantageux.

Tous ces investissements n'ont qu'un seul objectif : « Amazon s'en tiendra à l'essentiel et livrera des commandes aux gens. Cela coûtera cher, mais, à long terme, permettra de gagner la confiance des clients », résume David Glick, ancien cadre d'Amazon chargé de la logistique.

Photographie : illustration, Patrick Feller, CC BY 2.0