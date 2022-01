Présidentielle : des élus lancent un appel pour “une République culturelle décentralisée

La Fédération nationale des collectivités territoriales (FNCC), qui rassemble environ 450 collectivités territoriales, se mêle de la prochaine élection présidentielle, dont les deux tours sont prévus en avril 2022, avec une trentaine de propositions, dont 10 mesures phare pour « renouveler les politiques culturelles publiques ».

Rappelant que les collectivités territoriales pèsent désormais pour plus de deux tiers dans le financement des politiques culturelles, la FNCC demande une décentralisation plus importante des compétences dans ce domaine, tout en garantissant l'autonomie des instances élues et la collaboration entre l'État et les collectivités territoriales.

Parmi les 10 mesures phare, relevons le développement de l'éducation artistique et culturelle à l'école, la lutte contre les violences sexuelles et le respect de la parité dans l'usage de l'argent public, le soutien de toutes les pratiques artistiques, ou encore une fiscalité spécifique aux opérateurs d'internet au bénéfice des acteurs de la culture — à ce titre, la FNCC propose plus loin de « faire entrer la puissance publique comme acteur d’un service public de l’Internet ».

À LIRE: un groupe de réflexion propose quelques mesures culturelles

Notons également la mise en œuvre souhaitée de nouveaux dispositifs de financement, pour que l'État accompagne mieux « l'engagement culturel des collectivités », qui incluraient un souci plus marqué pour l'écoresponsabilité.

L'ensemble des propositions est détaillé dans le document ci-dessous.

Dossier - Présidentielle 2022 : les propositions des candidats pour le livre

Photographie : duluoz cats, CC BY-NC-ND 2.0