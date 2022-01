Présidentielle : le think tank Terra Nova avance des propositions pour la culture

Dans l'hypothèse où d'autres candidats viendraient se presser au seuil de l'élection présidentielle, du côté de la gauche, le groupe de réflexion Terra Nova a publié un rapport revenant sur les évolutions récentes des industries culturelles, guidées par les développements technologiques.

Constatant la situation d'abondance en matière d'offres d'accès aux œuvres, la note du think tank identifie un « double basculement » des industries culturelles. Et ce, avec le passage « d’une économie de (relative) pénurie à une économie d’abondance, d’une économie concentrique à une économie globale ».

Terra Nova estime ainsi qu'un des enjeux les plus importants de ce nouveau paysage culturel est la visibilité, « ressource rare à l'ère numérique ». Pour le secteur du livre, relève par ailleurs le rapport, la prépondérance des plateformes est moindre que pour d'autres médias, comme la musique ou le cinéma, mais la question de la visibilité reste pertinente, en librairie numérique ou physique.

Aussi, « [d]ans le contexte où la demande est confrontée à une surabondance de l’offre, elle-même renforcée par la transition vers l'économie numérique qui permet un accès facile (via Internet) et à bas prix à une large gamme de produits et services, la question de la démocratisation est déplacée vers celle de la “fracture numérique” », diagnostique la note.

L'accès de tous à cette offre abondante doit ainsi être privilégié par une politique culturelle nouvelle, mais cette dernière ne devra pas ignorer la régulation de la prescription, et notamment des algorithmes. La librairie n'est pas mise de côté pour autant, puisqu'un soutien à la distribution physique des œuvres est recommandé. « Ce soutien permettra leur viabilité et leur capacité à faire vivre des productions nationales et d’éviter le risque de perte de diversité d’une économie qui renoncerait à son pied physique. »

COVID: des aides aux auteurs peu suivies dans leurs effets

Parmi les propositions du groupe de réflexion se trouve aussi la création d’un « centre de recherche et d’expertise sur les industries culturelles et créatives, qui soit en plus doté d’une mission d’évaluation des dispositions de soutien à la culture (pass Culture, aides au secteur pendant la pandémie…) ». Son travail serait transversal, pour couvrir à la fois les industries culturelles et les plateformes qui en diffusent les œuvres.

La note complète du think tank est accessible à cette adresse.

Photographie : Geraint Rowland, CC BY-NC 2.0