Statut des auteurs et États généraux de la culture dans le programme de Fabien Roussel

À un peu plus de deux mois du premier tour de l'élection présidentielle, le rythme devrait assez logiquement s'accélérer, notamment en matière de présentation des programmes. Le candidat communiste Fabien Roussel a mené cet exercice ce lundi 24 janvier, en évoquant surtout le travail et les salaires, des piliers de son programme, mais aussi le coût de la vie ou encore les investissements en matière d'écologie.

En matière de culture et notamment de livre, les propositions du candidat sont assez restreintes. Dans l'objectif 3 de son programme, tourné vers la jeunesse, il indique ainsi simplement que les pratiques sportives et culturelles des jeunes seront « développées », avec une augmentation du volume d'heures dédiées dans les formations et l'intégration obligatoire « d’heures consacrées aux pratiques sportives et culturelles dans les cursus universitaires ».

Par ailleurs, sous l'égide du ministère de la Jeunesse seront créées des Maisons de la jeunesse, qui seront les lieux, notamment, « de rencontres avec des acteurs associatifs, sportifs et culturels ».

Ministère élargi et État protecteur

L'objectif 6 du programme, qui vise l'égalité réelle et l'émancipation de tous les citoyens, aborde plus directement la question culturelle. Il évoque ainsi la création « d'un grand ministère de la Culture, de l'Éducation populaire et des Médias », « doté de la compétence la plus large, jusqu’à l’action culturelle extérieure de la France et son rôle dans le cadre de la francophonie ».

Ce ministère élargi bénéficiera de moyens conséquents, puisque « l'intervention publique en matière culturelle se verra consacrer 1 % du PIB, au-delà du 1 % du budget de l’État [seuil proposé par plusieurs candidats, NdR] ». « Ce niveau d’engagement financier correspond à une augmentation de l’ordre de 30 % des budgets publics actuels, atteignable en une mandature », précise le candidat communiste, qui souhaite par ailleurs orienter l'action publique vers la réduction des inégalités territoriales en matière de soutien à la création et d'équipements culturels.

Posant l'État comme protecteur de la liberté de création, Fabien Roussel assure qu'il « protégera l’art et la création de la domination de l’industrie numérique nord-américaine, qui pille leur contenu et les uniformise », mais aussi des « attaques obscurantistes » contre les créateurs.

« Les artistes-auteurs seront doté·e·s d’un authentique statut, plus protecteur et garantissant effectivement leurs droits sociaux et leurs rémunérations » indique Fabien Roussel, entérinant ainsi l'entrée de cette question dans les débats de la présidentielle à venir, puisque Yannick Jadot l'a déjà évoquée dans son programme.

Le programme communiste annonce enfin l'organisation d'États généraux de la culture, pour provoquer « la rencontre des acteurs du monde de l’art, de la culture et de l’éducation populaire, ainsi que des forces vives du pays », et la construction d'un « plan national pour l'éducation artistique à l'école », de la maternelle à l'université.

Le programme complet est accessible à cette adresse.

Photographie : Fabien Roussel en 2019 (Parti socialiste, CC BY-NC-ND 2.0)