Canopé accusé de promouvoir la culture woke dans l'Éducation nationale 

La culture woke arrive tout droit des campus d’outre-Atlantique et entend défendre les minorités, luttant contre les injustices et les inégalités, le « wokisme » désignant par extension un esprit éveillé et militant face à ces injustices. Récupéré par les courants de pensée conservateurs, le terme est désormais utilisé pour moquer les luttes antiracistes et engagées pour l'égalité des droits.

Le réseau Canopé mis en cause

Le réseau Canopé a pour mission la formation et le développement professionnel des enseignants : il fournit ainsi des éléments assurant une continuité pédagogique – un lien entre l’enseignement tant en distanciel qu’en présentiel. Pour cela, le site met à disposition nombre de formations, mais aussi des contenus pédagogiques à exploiter, par et pour les enseignants.

Si ces ressources ne sont parfois pas du goût de tous, certains n’hésitent pas à le faire savoir, comme la députée Brigitte Kuster. Dans une question parlementaire à l'Assemblée nationale, elle pointe certaines formations de la plateforme introduisant une « dichotomie entre la fermeté affichée contre les théories woke et la pratique au sein des instances du ministère de l’Éducation nationale ». Et d’évoquer nombre d’entre elles, pour autant difficiles à dénicher sur le site de ressources de Canopé.

Par exemple « des ressources pédagogiques, [Canopé] propose de “maîtriser le vocabulaire aux identités de genre” et de rechercher “l’étymologie et la signification des préfixes hétéro, homo, trans, cis, inter et bi” ». Mais aussi « des formations continues aux enseignants pour apprendre à “défaire la norme cisgenre” et “repérer les manifestations de la cisnormativité en milieu scolaire”, afin de travailler sur la “cisnormativité avec leurs élèves” ».

Contacté par ActuaLitté, le réseau Canopé n'a pas souhaité se prononcer sur la question. De son côté, la députée Kuster, focalisée sur les missions pédagogiques, n'a pas donné suite à nos demandes de précisions.

Aux côtés d'autres institutions

Pourtant, dans sa question parlementaire, Canopé n'est pas le seul organisme que met en cause la députée. S'adressant à Jean-Michel Blanquer, elle pointe l’Institut national supérieur du professorat de Créteil. Ce dernier, formant aux métiers de l’enseignement et de l’éducation, inculquerait dans ses formations « que “le système scolaire reproduit une différenciation entre les sexes, sources d’inégalités scolaires, sociales, économiques et politiques” ».

Elle conclut également en rappelant que le conseil d’orientation des politiques de jeunesse, présidé par Omar Didi, également à la tête du Mag jeunes LGBTQ, serait dirigé par « un militant associatif connu pour son engagement pour “des espaces de parole racisée et LGBTQIA+ à permanence non mixte”, en contravention avec les valeurs de la République et la laïcité ».

La question reste pour l’instant sans réponse de la part de l’Éducation nationale et de Jean-Michel Blanquer, étonnant quand on sait tout l’intérêt que le ministre porte à ce sujet.

Rappelons qu’en 2014, les ressources proposées par l’Éducation nationale avaient déjà fait polémiques lors de la parution de l’ABCD de l’égalité, qui recense la liste des outils pédagogiques destinés à « aborder l’éducation à l’égalité filles-garçons dans tous les domaines d’enseignement ».

