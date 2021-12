Quelles furent les meilleures ventes de livres de poche en 2021 ?

Ces deux classements mêlent, quand c’est le cas, sans distinction auteurs francophones et auteurs traduits. Précision immédiate : pour le volet littérature, ces 10 meilleures ventes représentent plus de 21,7 millions € en valeur et 2,49 millions en volume.

Catégorie Littérature/Fiction

10. Au soleil redouté de Michel Bussi, avec 208.719 exemplaires pour 1,628 million € ouvre le bal de ce top 10. Sorti en début d’année chez Pocket, il raconte l’histoire de ces cinq lectrices fidèles et auteures en herbe qu’un concours expédie, pour une semaine, au paradis du Pacifique, les îles Marquises. Avec meurtres et disparitions…

9. Melissa Da Costa, pour Les Lendemains, au Livre de Poche, enregistre 213.719 ventes pour 1,66 million €. Le roman accompagne Amande, réfugiée dans une maison en Auvergne, décidée à épuiser seule son chagrin. Mais le contact de la nature lui rendra une note d’espoir.

8. Avec Né sous une bonne étoile, sans aucune référence au groupe de rap marseillais IAM, Aurélie Valognes a réalisé 1,719 million € de ventes, pour 213.538 exemplaires. Depuis son radiateur au fond de la classe, Gustave est jeune rêveur observe les oiseaux dans la cour. Il voudrait réussir à l’école, mais tout semble peine perdue. À moins qu’une rencontre ne change tout ? (Livre de poche)

7. C’est arrivé la nuit de Marc Levy, chez Pocket, aura conquis 237.803 lecteurs à date, pour 1,857 million €. Cette histoire de hackers bien intentionnés, et réunis pour sauver le monde de ses criminels embarquait dans une course folle et terrifiante dans les rues d’Oslo, Madrid, Paris, Istanbul, Londres, Kiev…

6. Un autre habitué des meilleures ventes, Bernard Minier, dont le polar La vallée mettait en scène Martin Servaz : l’enquête se trouvait confrontée aux fantômes de son passé, et à une série de meurtres aux mises en scène particulièrement sophistiquées et macabres. Conclusion ? 227.436 exemplaires écoulés pour 1,878 million €. Autre réussite Pocket.

5. Ah, Franck Thilliez… Il était deux fois bouscule le lecteur avec un décalage temporel — une ellipse narrative, en somme — qui nous propulse d’une disparition survenue en 2008, pour un douloureux réveil en 2020. Avec 225.754 exemplaires, l’ouvrage enregistre 1,985 millions €.

4. Évidemment, pas de top 10 sans Leila Slimani : Le pays des autres Tome 1 —La guerre, la guerre, la guerre part sur les traces, en 1944, de Mathilde, une jeune Alsacienne, qui s’éprend d’Amine Belhaj, un Marocain combattant dans l’armée française. Après la Libération, le couple s’installe au Maroc à Meknès, ville de garnison et de colons. Paru chez Folio, le livre s’est vendu à 251.153 exemplaires, pour 2,122 millions €.

3. Désormais incontournable, Virginie Grimaldi publiait au Livre de poche Et que ne durent que les moments doux en mai dernier. L’une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. L’autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un vide immense, mais aussi son chien farfelu. Avec 279.943 exemplaires, le livre affiche 2,258 millions €.

2. Série révélation de l’année pour Netflix, mais inspirée des romans de Julia Quinn, l’ouvrage La chronique des Bridgerton Tomes 1 et 2 — Daphné et le duc ; Anthony, a conquis les lecteurs. Traduit par Cécile Desthuilliers et Edwige Hennebelle, nous voici dans une Angleterre étonnante et ancienne, à la découverte de la folle romance entre Mlle Daphné Bridgerton et Simon, le ténébreux duc de Hastings. Avec 205.092 ventes, le livre affiche plus de 3 millions € de chiffre d’affaires pour J’ai Lu.

1. C’est le héros des points de vente, le Zorro de la distribution, le Che Guevara des imprimeurs… ou alors rien de tout cela. Il n’empêche que Guillaume Musso avec les 433.531 exemplaires de La vie est un roman, occupe la première place (en volume, comme en valeur…). En effet, 3,581 millions € pour le roman chez Livre de poche… Assez pour résoudre l’étrange disparition, un jour d’avril, de Carrie, âgée de trois ans, alors qu’elle jouait avec sa mère à cache-cache dans un appartement de Brooklyn ?

Essai / Non-fiction

10. Catégorie Mémoires, voici celles d’Hervé Le Tellier, Toutes les familles heureuses, sorti chez Livre de poche : 27.173 exemplaires ; 199.590 €.

9. Les 21 leçons pour le XXIe siècle de Yuval Noah Harari (trad. Pierre-Emmanuel Dauzat), également chez LdP n’ont pas manqué leur cible. 24.426 exemplaires de cet impressionnant essai, pour 214.609 €.

8. Autre témoignage, celui de Frédéric Lenoir, Vivre ! – Dans un monde imprévisible. Il a suffi d’un virus lointain pour que le cours de nos vies soit bouleversé… 33.688 exemplaires ; 229.232 € (LdP).

7. Avec La confiance en soi —Une philosophie, Charles Pépin puisait dans les textes des philosophes et des sages, dans les travaux des psychanalystes et des psychologues, mais aussi dans l’expérience de grands sportifs, d’artistes ou d’anonymes. Avoir ou n’avoir pas confiance en soi ? Pour Pocket, 38.901 exemplaires ; 266.288 €.

6. Séquence psychologie avec À nous la liberté !, cosigné par Christophe André, Alexandre Jollien, Matthieu Ricard. Les auteurs de Trois amis en quête de sagesse se réunissent à nouveau pour nous aider, pas à pas, à nous libérer des habitudes mentales, des blessures et des injonctions d’une société toujours plus tourmentée. 27.390 exemplaires ; 267.288 €.

5. Avec son ouvrage de développement personnel, La guérison des 5 blessures, Lise Bourbeau invite à la recherche de moyens concrets pour guérir leurs souffrances. Pour Pocket, derechef, 45.050 exemplaires ; 337.699 €.

4. Un poche bien étrange que voici à 65 €, L’espèce humaine et autres écrits des camps que supervisait Dominique Moncond'huy, sorti dans La Pléiade – tout s'explique. Les textes réunis dans ce volume ont été écrits entre 1946 et 1994 par des survivants des camps nazis. Ces survivants partagent un même dessein : témoigner de l’expérience qui a été la leur, la rendre mémorable dans une langue — le français — qu’ils ont reçue en héritage ou dont ils ont fait le choix. 6.813 exemplaires ; 438.926 €.

3. Ce fut le témoignage qui a retourné l’année 2020 : Le Consentement de Vanessa Springora a donné l’impulsion de l’Affaire Matzneff, accusé de pédocriminalité. Chez Points, le livre a réalisé 97.796 ventes ; 715.643 €.

2. Il occupe les deux dernières places du classement, avec son récit de voyage, La Panthère des neiges, 107.832 exemplaires ; 798.186 €.

1. Il prend donc logiquement la tête du classement avec cette retranscription d’une série d’émissions diffusées durant l’été 2020 sur France Inter, Un été avec Rimbaud : 88.588 exemplaires ; 1,273 million €. Définitivement, Sylvain Tesson est le roi du poche dans cette catégorie…

crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0 - données GfK semaine 52