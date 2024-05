Canary : quand le western rencontre l'horreur

dxxzLe Marshal Azrael William Olt mène une carrière pour le compte de l’État américain, en cours de constitution, et une autre plus personnelle, de romancier. Des bouquins de quatre sous, où il s’inspire de ses enquêtes pour faire du polar version conquête de l’Ouest. Mais l’une des dernières affaires l’a passablement traumatisé — retrouver des enfants enchaînés au fond d’un lac et à moitié rongés par les poissons, ça pose un homme.

Alors, de passage dans cette petite ville où le jeune dernier de la famille Apple vient d’égorger la maîtresse d’école, le marshal se met en service minimum — après tout, il attend sa retraite, pour retrouver femme et enfant, dans son ranch, après des années de loyaux services pour le compte de l’Amérique.

Sauf que la réalité s’impose : des gens deviennent fous et tuent leurs voisins, leurs camarades de classe sans raison apparente. Lorsque l’écolier tue sa professeure à coups de hache, ce meurtre n’est que le dernier en date d’une longue série, et tous seraient corrélés à la ville de Canary.

Or, cette année 1891, la ville sort d’une terrible tragédie : une mine s’est effondrée sur elle-même : exploitée par une compagnie minière du Colorado, qui a creusé à plus de 3000 mètres de profondeur, la mine a emporté les travailleurs et leur patron. Mais non sans avoir, au préalable, vomi une sombre substance que l’on présente souvent à notre époque comme de l’uranium.

Avec donc un notable potentiel radioactif en mesure de provoquer des maux de tête, même aux plus résistants.

Débarqué sur place Holt, pour accompagner un brillant géologue, Holt entend les légendes les plus diverses sur cette mine : malédiction, hantée ? Ce qu’ils découvriront se révélera plus étrange et terrifiant qu’ils ne l’auraient jamais imaginé.

Immersion garantie, illico, dans cette Amérique sauvage et protéenne, à peine maintenues ensemble par les lois des hommes contre des forces hostiles et inconnues. Ici, Snyder donne à chaque personnage sa propre identité, des propos et une attitude distincts — et particulièrement pour son héros laconique, William Holt. Qui devient l’incarnation parfaite de l’archétype du pistolero hanté : Holt porte son désenchantement sur les épaules, littéralement écrasées par cette charge.

Le tout s’appuyant sur un terrain propice, s’alimentant des clichés et caricatures sans les laisser paraître fatigués ou évidents. Mais les décors jouent un rôle crucial : les dessins de Panosian sont sensationnels. Les dessins frisent l’irréprochable, entre crayons fins et encres épaisses, alimentant une profusion de détails et de textures.

Qu’il s’agisse de saisir la beauté hostile du paysage de l’Utah, les machinations animées de l’industrie naissante ou les rides usées du visage d’un homme, il infuse ses sujets d’une complexité griffonnée et faite maison qui complète le décor historique fictif.

Au fur et à mesure que l’histoire avance, nous apprenons rapidement quel genre d’homme de loi est Holt et les choses surnaturelles qu’il est sur le point de découvrir et qui pourraient provenir directement de l’enfer. Tout se met parfaitement en place, avec des dialogues solident et un récit qui part d’un enfant meurtrier pour avancer vers des événements bien plus malveillants et des monstres tout droit sortis de cauchemars sans fin.

Inutile d’aimer les westerns pour se lancer dans cette aventure du Far-West : non seulement l’intrigue est totalement prenante (voire délicieusement dingue, comme Snyder sait en produire), mais en plus, les couleurs participent d’un chaos qui se déroule devant nos yeux.

Un équilibre parfait entre tensions et actions, sur fond d’horreur… des visuels époustouflants, une dynamique de textes impeccable.

Les connaisseurs se souviendront d’un jeu de rôle nommé Deadlands, qui était sous-titré Western spaghetti avec supplément de tentacules. Oubliez le Wild West, bienvenue dans le Weird West. Avec Canary, l’ambiance se rapproche grandement. Et le plaisir ne se boude pas.

Un extrait des premières pages est proposé en fin d'article.