Cinq filles perdues à tout jamais, en quête d'identité

À Forevermore, nichée sur la côte nord-ouest du Pacifique, un groupe de jeunes filles venues de divers horizons se rassemblent pour un camp d'été. Ensemble, elles tissent de nouveaux liens amicaux, et vivent au gré de leurs bracelets d’amitié.

Lors d'une excursion en kayak, elles mettent le cap vers une île inhabitée, sous le regard attentif de leur monitrice. Au lever du jour, elles se découvrent abandonnées, leur embarcation égarée sur les flots.

Nita, Andee, Isabel, Dina et Siobhan endurent une épreuve terrifiante, cauchemardesque. Leur parcours, marqué par l’essentiel passage vers l'âge adulte, soulève de profondes questions d'identité.

Le traumatisme vécu au camp marquera-t-il à jamais leurs vies ? L'avenir éclairera-t-il cette expédition initiatique ? Dans un récit envoûtant sur l'évolution personnelle, Kim Fu explore avec finesse des thèmes variés : l'attachement démesuré envers un animal, les doctrines religieuses, les secrets d'une production théâtrale.

Le New York Times Books Review évoque : « Kim Fu entraîne le récit dans le temps avec une prose limpide et percutante. »

Les éditions Héliotrope présentent un extrait en avant-première.

Née à Vancouver et vivant aujourd’hui à Seattle, KIM FU est l'auteure de deux romans, tous traduits chez Héliotrope. Le premier, For Today I Am a Boy, a remporté l’Edmund White Award for Debut Fiction. Son recueil de nouvelles Lesser Known Monsters of the 21st Century, finaliste du prix Giller 2022, paraîtra en français chez Héliotrope en 2024.