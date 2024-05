La Pléiade dans La Pléiade, la boucle est bouclée

Une première dans la bibliothèque du Russe Jacques Schiffrin : La Pléiade dans la Pléiade. Une explication à ce délai de plus d’un siècle : la collection née en 1923 n’a pas pris son nom des remodeleurs et défenseurs de la langue françoise, mais du cénacle qui se réunissait autour de Pouchkine, d’un temps de la Russie francophile.

L'année 1547, paraît les premiers poèmes de Ronsard et son camarade Du Bellay, pas rien dans l’histoire du genre. 1549, le second à égalité avec le premier, publie La Deffence, et illustration de la Langue Francoyse, traité sur la langue doublé d'un art poétique, et finalement manifeste du futur groupe, où il plaide pour une appropriation et une adaptation des formes poétiques antiques pour enrichir le discours poétique français. Le poète publie en 1550 L’Olive, son premier recueil de sonnets et de vers lyriques dans la future langue de Molière. Parallèlement, Ronsard introduit son premier recueil d’Odes françaises.

Au cœur de la Renaissance, une fervente quête d'enrichissement et de diversification voit le français émerger de son statut de dialecte régional pour s'établir comme une langue de culture et de gouvernance. Sous l'impulsion de François Ier, notamment avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, le français devient la langue officielle de l'administration et de la justice. L’idée ? Accélérer l’uniformisation et la standardisation à travers le royaume, mais aussi plus d’égalité, face au latin de cuisine des gouvernants et des clercs.

On connaît mieux les deux premiers Ronsard et Du Bellay, moins les autres, présents dans ce beau volume. À Lyon, entre 1549 et 1552, Pontus de Tyard et son cousin Guillaume Des Autels contribuent à cette effervescence avec de la poésie amoureuse. Plus tard, Jean-Antoine de Baîf participe au recueil Les Amours, Étienne Jodelle produit la première tragédie française de style antique, La Cleopatre captive. L'auteur d'une Médée, Jean Bastier de La Péruse est mort en 1554.

Son ami Ronsard se lamente : « Tu dois bien à ce coup, chétive tragédie / Laisser tes graves jeux / Laisser ta scène vide contre toi hardie / Et de la même voix dont tu aigris les princes / Tombés en déconfort / Tu dois bien annoncer aux étranges provinces / Que la Péruse est mort. »

C'est dans une élégie de 1556 que le même utilise pour la première fois le terme « Pléiade », intégrant Rémi Belleau comme septième membre du groupe. Cette même année, Pontus de Tyard enrichit ses Erreurs amoureuses. La Rhetorique d’Antoine Foclin s'appuie sur les œuvres de ces poètes pour illustrer les principes rhétoriques.

Sept poètes, comparés aux sept étoiles de la constellation qui leur donne son nom, qui ont cherché à élever le français au rang des grandes langues de l’Antiquité. L'adoption de formes littéraires telles que le sonnet, l'ode, et la tragédie, ainsi que l'enrichissement du vocabulaire par le néologisme et l'emprunt, transforment le français en un véhicule mobile et alerte, et lui confèrent une dignité nouvelle.

Une décennie, on l’aura compris, exceptionnelle pour la poésie hexagonale. Ce volume recueille ces œuvres poétiques plus ou moins connues, retrace les débats poétiques et linguistiques de l'époque, et inclut les premières grandes tragédies et la première comédie du répertoire français, ainsi que la première rhétorique moderne. Une section finale explore les réactions des contemporains à ces bouleversements littéraires, pas toujours tendres…

Rappelons à cette occasion le rôle de la teigne Charles-Augustin Sainte-Beuve, flingué pour la postérité par Marcel Proust, et ses avis désastreux sur Balzac, mais dont l'un des hauts-faits, avec son étude de Port-Royal, fut d'extraire de l'oubli les poète de la Pléiade au XIXe siècle, en leur appliquant sa méthode biographique, les réinsérant dans le tissu social et intellectuel de leur époque. Une contribution de ces glorieux anciens à leur idiome comparable à Dante en Italie, selon le critique.

Cette anthologie sert, là-encore, à la fois de recueil poétique et de chronique culturelle et politique : une période de profonde transformation linguistique inspirée par la redécouverte de la littérature grecque et des idéaux de l'Antiquité.

Le plaisir, c’est le majestueux Joachim du Bellay, qui en 1558, à la mort de son chat Belaud, rédige un long poème pour lui rendre hommage :

« Maintenant le vivre me fâche ; / Et afin, Magny, que tu saches, / Pourquoi je suis tant éperdu, / Ce n’est pas pour avoir perdu / Mes anneaux, mon argent, ma bourse ; / Et pourquoi est-ce donques ? pour ce / Que j’ai perdu depuis trois jours / Mon bien, mon plaisir, mes amours. / Et quoi ? ô souvenance grève ! / À peu que le cœur ne me crève, / Quand j’en parle, ou quand j’en écris : / C’est Belaud mon petit Chat gris : / Belaud, qui fut par avanture / Le plus bel œuvre que Nature / Fit onc en matière de Chats : / C’était Belaud la mort aux Rats, / Belaud, dont la beauté fut telle, / Qu’elle est digne d’être immortelle. »