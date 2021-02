Bibliothèque : la presse gratuite, “concurrence déloyale aux buralistes”

« Abonnement supprimé : Le Canard enchaîné. “Ne correspond pas à la politique culturelle de la ville.” » Oups. Le journal satirique qui sort chaque mercredi aurait-il froissé des susceptibilités ? D’autant plus étonnant que Le Figaro, posé juste à côté sur la photo, n’est pas frappé du même ostracisme culturel, relève Place Grenet.

Pour le média, il faudrait y lire une perspective politique : la mairie, dirigée par Christian Coigné, qui officie également comme vice-président du département de l’Isère, aurait des accointances plus à droite que celles du CoinCoin.

Pour les quelque 110.000 habitants, faut-il y voir un lien avec un article de 2018 consacré au maire pour avoir attribué un « logement d’urgence communal » à sa fille ? Un procès pour prise illégale d’intérêts doit commencer, et dans le Club Médiapart, on s’interroge : basse vengeance ? Et que peut bien signifier cette inadéquation avec la politique que Sassenage entend mener en matière culturelle ?

Le maire de la commune, et son adjoint à la Culture, Michel Vendra, affirment qu’il s’agit là d’une mauvaise compréhension. « Nous sommes en train de supprimer, au fur et à mesure de la fin des abonnements, les périodiques d’actualité », précisent-ils au Dauphiné.

Et d’ajouter : « Nous estimons que de les offrir à la lecture, donc gratuitement, fait de la concurrence déloyale aux buralistes et libraires. Nous conservons les abonnements aux magazines qui ont un intérêt de lecture même après leur retrait de la vente comme les revues culturelles ou scientifiques. »

Gratuité et bibliothèque, le marronnier

Lesquels kiosques et autres buralistes, qui avaient le droit de rester ouverts durant les confinements, quand les bibliothèques durent fermer leurs portes ? On pointe plus souvent l’essor de la presse en ligne comme concurrent terrible des médias imprimés — et encore, le Canard a toujours affirmé qu’il ne basculerait pas en ligne, n’en saisissant pas les tenants et aboutissants, au moins d’un point de vue économique.

L’affaire n’est pas nouvelle : la concurrence déloyale que l’on attribue aux bibliothèques remonte aux années 90 — et avait commencé avec la question de l’accès gratuit… aux livres. À l’époque, la directive européenne sur le droit de prêt du 19 novembre 1992, fut accusée de porter préjudice aux librairies. Depuis, la législation sur le droit de prêt a été instaurée, et même si le Syndicat de la librairie française souhaiterait revenir sur quelques-uns de ces points, plus personne n’imagine mener cette bataille.

BIBLIOTHÈQUES: plus de remises pour les marchés publics ?

Or, le disque ou la vidéo, et la presse moins encore, n’avaient jusqu’à lors fait état d’une concurrence faussée entre les usagers empruntant ou consultant les titres, et la vente à des clients.

Dans les missions des bibliothèques et médiathèques, favoriser l’accès à l’information compte parmi les plus importantes. Et si les abonnements sont progressivement supprimés, nul doute que les médias eux-mêmes n’adhéreront pas à la perspective d’une concurrence rétablie entre vendeurs de presse et bibliothèques.

Économie, information et publics

« Les collections des bibliothèques prennent sens à partir de leur diffusion aux publics les plus divers. Les divers textes de référence mettent toujours l’accent sur les objectifs mêmes de cette diffusion : information, loisir, éducation, culture », assurait en 2019 l’Association des bibliothécaires de France. Or, par leurs abonnements, elles sont autant de soutiens au monde de la presse, qui vit une crise depuis l’apparition du net et des journaux imprimés gratuits.

« Soutenir la pluralité de la presse confère aux bibliothèques un rôle dans nos démocraties. En effet, les bibliothèques ont pour mission de mettre à la disposition de tous (notamment les plus pauvres et les plus démunis) l’information, mission qui leur est reconnue et est régulièrement réaffirmée dans des textes internationaux comme le Manifeste de l’UNESCO (1994) », rappelait Émilie Charron dans son mémoire de 2014.

Faut-il par ailleurs, et en filigrane, imaginer que Le Figaro, gratuitement disponible, n'entraîne aucune distorsion de concurrence ?

crédit photo Charlotte Henard, CC BY SA 2.0