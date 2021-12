En Allemagne et en Autriche, confinement et restrictions tendent les libraires

En Autriche, le pire n'est plus à craindre, pour les libraires, puisque l'ensemble du pays est confiné depuis le 22 novembre dernier. Ce mardi 30, un décret a été approuvé par le parlement, qui ordonne une prolongation de 10 jours de ce confinement.

Les libraires ne sont évidemment pas épargnés par ce dernier, et toute la chaine du livre déplore d’ores et déjà un sévère manque à gagner. Dans un communiqué commun, auteurs, éditeurs et libraires interpellent le gouvernement sur la situation très complexe.

36 % des livres vendus au cours d’une année, en Autriche, le sont en effet au moment des fêtes de fin d’année : autant dire qu’une bonne partie du chiffre d’affaires se trouve menacée par ce confinement. 2/3 de ce volume est acheté dans une librairie ayant pignon sur rue, et le dernier tiers sur internet.

Si les portes des boutiques sont closes, avec l’impossibilité pour les lecteurs de s’y rendre, les différentes organisations exhortent à utiliser d’autres moyens d’achats, notamment sur les sites internet des librairies, ou même par téléphone. Certains libraires autrichiens sont même partants pour procédere eux-mêmes aux livraisons...

Une résistance légale en Allemagne

Non loin de l’Autriche, en Allemagne, la règle du « 2G » est en vigueur depuis quelques semaines désormais : elle limite l’accès à certains lieux publics. Cette règle impose en effet la présentation d’une certification de vaccination (« geimpfte », vacciné) ou de guérison (« genesene », guéri), et limite donc les possibilités pour les personnes non vaccinées.

Ce 30 novembre, l’État allemand et les Länder ont évoqué la possibilité d’étendre ce dispositif « 2G » aux commerces, pour lutter contre le retour de l’épidémie et des chiffres de contaminations en hausse, comme l’a défendu le futur chancelier allemand, Olaf Scholz.

La Handelsverband Deutschland, Association des commerçants allemands, a anticipé sur cette décision en commandant auprès de l’agence de conseil juridique NOERR un avis sur cette possible législation. D’après ce dernier, « l’application des règles 2G pour les commerces ne serait pas proportionnée et irait à l’encontre des droits constitutionnels des commerçants », rapporte le Boersenblatt.

La liberté d’occupation, mais aussi le droit d’établir et d’exercer une activité commerciale, ou encore le principe d’égalité seraient mis à mal par l’application de ces règles limitant les accès aux commerces, selon l’avis publié par la firme.

Masques et gel, respect des distances ou encore l’application d’une jauge seraient suffisants pour assurer une sécurité sanitaire suffisante, martèle Stefan Genth, directeur de l’association des commerçants. Dans le cas où la règle 2G serait instituée, après validation du Conseil constitutionnel, des compensations substantielles devraient être versées aux commerçants par le gouvernement, affirme Genth.

Ces derniers jours, l’Allemagne a enregistré, quotidiennement, environ 50.000 nouveaux cas.

Photographie : illustration, Alejandro, CC BY 2.0