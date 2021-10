L’Événement : bande-annonce, d'après le roman autobiographique d'Annie Ernaux 

Adapté du roman éponyme d’Annie Ernaux paru en 2000, le film raconte l’avortement clandestin d’une étudiante dans la France des années 1960, patriarcale et gaulienne. L’Événement qui a également été en lice pour représenter la France aux Oscars. Ce sera finalement Titane de Julia Ducournau qui représentera la France.

« Je me suis faite engrossée comme une pauvre. » L’histoire d’Anne, très jeune femme qui décide d’avorter afin de finir ses études et d’échapper au destin social de sa famille prolétaire. L’histoire de la France en 1963, d’une société qui condamne le désir des femmes, et le sexe en général. Une histoire simple et dure retraçant le chemin de qui décide d’agir contre la loi. Anne a peu de temps devant elle, les examens approchent, son ventre s’arrondit…

Au casting, on retrouve dans le rôle d'Anne, Anamaria Vartolomei, vue récemment dans My Little Princess d'Eva Ionesco, mais également Sandrine Bonnaire, Kacey Mottet-Klein, Pio Marmaï, ou encore Anna Mouglalis.