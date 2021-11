La romancière Patricia Highsmith accusée d'antisémitisme

Alors que 18 journaux intimes et 38 cahiers de l’écrivaine américaine avaient été découverts dans une armoire à linge dès 1995, c’est à l’occasion du centenaire de la naissance de l’écrivaine américaine qu’ils paraissent finalement. Un volume de 1000 pages, sur les 8000 pages découvertes, de journaux intimes et de carnets, qui s’étalent de 1941 à 1995, et plongent dans l’intimité d’une grande écrivaine secrète qui avait choisi de s’installer en Europe.

HIGHSMITH: la lesbienne qui détestait les femmes

Découverts par Anna von Planta, éditrice historique jusqu’à sa disparition, elle justifie dans l’avant-propos des éditions des écrits intimes de la romancière, le choix de ne pas reproduire les écrits antisémites de l’auteure américaine : « Nous avons estimé qu’il était de notre devoir éditorial de la protéger d’un scandale. Nous aurions agi de la même manière si elle était encore en vie. »

En outre, l’éditrice s’attache à pointer le paradoxe de cet antisémitisme avéré : « Les racines de cette amertume sont difficiles à comprendre, surtout dans le cas de cet antisémitisme croissant au fil des années. Un comportement d’autant plus mystérieux quand on sait que de nombreux Juifs figuraient parmi les personnes les plus proches de l’auteure (...) et parmi ses artistes préférés. »

“Ces Juifs dégoûtants !”

Ces archives montrent en effet une augmentation croissante de l’antisémitisme de l’autrice avec les années qui passent, avec plusieurs expressions comme « ces Juifs dégoûtants ! » Pour certains, son oeuvre devrait être intégralement réévaluée, à l’instar des réflexions portées par la recherche philosophique au sujet de Martin Heidegger. En France, des questions du même ordre ont été posées concernant l'écrivain Louis-Ferdinand Céline. Dès lors, beaucoup ont choisi de réaliser une séparation nette entre l’homme et le « génie littéraire ».

Une tache noire pour une des plus grandes plumes du roman policier de la deuxième moitié du XXe siècle, mais qui ne doit pas laisser préjuger de la qualité littéraire de son œuvre. Vingt-deux romans, neuf recueils de nouvelles, et l’inoubliable personnage de Ripley. Antihéros de quatre de ces romans, dont notamment Le talentueux Mr. Ripley, adapté par René Clément au cinéma, sous le titre de Plein soleil, avec Alain Delon confronté à Maurice Ronet.

En France, quasiment tous les livres de Patricia Highsmith ont été publiés chez Calmann-Lévy, notamment L’Inconnu du Nord-Express (trad. Jean Rosenthal) adapté par Hitchcock au cinéma, ou le best-seller Carol, édité en France en 1985 (trad. Emmanuèle de Lesseps) : récit d’amour lesbien également adapté au cinéma en par Todd Haynes en 2015.

