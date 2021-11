L'Irak après Daech : la lente reconstruction de la bibliothèque de Mossoul

Voilà quelque temps que l’organisme Book Aid International constitue de nouveaux stocks pour remplacer les pertes de manuscrits. Au cours des dernières années, les opérations se sont multipliées pour repeupler la bibliothèque de l’Université de Mossoul dont le million de documents, cartes, livres et manuscrits anciens a été pulvérisé par les bombardements et incendies volontaires qu’a déclenchés Isis.

En janvier 2021, Book Aid International indiquait qu’elle ferait parvenir 50.000 ouvrages à la bibliothèque au cours des prochaines années. Et dans sa quête, des artistes ont souhaité apporter leur pierre à l’édifice. Ce fut le cas d’Edmund de Waal, auteur britannique : avec sa bibliothèque de l’exil, installation mise en place au British Museum, il rendait hommage tout en appelant à une implication de chacun. Lui-même avait pris la décision d’offrir 2000 ouvrages contenus dans la bibliothèque de l’exil à Mossoul.

En visite à Bagdad, le président français en août 2021, Emmanuel Macron, avait lui-même eu l’occasion de découvrir l’histoire de la bibliothèque de la ville. Et de marcher sur les traces des conflits anciens, et la lutte récente contre Daech. « C’est un signe de reconnaissance. C’est une manière d’apprendre et de comprendre. Je pense avec humilité que si on veut pouvoir agir utilement dans cette région, il vaut mieux la comprendre, c’est un univers de complexité », assurait alors le chef de l’État.

20.000 ouvrages déjà arrivés

Quant à Mossoul, l’histoire conservera le gigantesque autodafé où plus de 2000 livres furent brûlés : les djihadistes affirmaient alors que ces documents faisaient « la promotion de l’infidélité et appel[ai]ent à désobéir à Allah ». Au menu de ce grand bûcher, poésie, ouvrage sur le sport, les sciences, ou encore des journaux du début du XXe siècle. D’ailleurs, toute personne tentant d’entraver le processus de destruction entamé était menacée de mort, soulignait alors Isis.

ISIS: la chasse aux livres ouverte

À l’occasion d’une intervention à Sharjah, Alison Tweed, responsable de Book Aid International, a redit que plusieurs salves de livres allaient débuter. La première de 10.295 ouvrages offerts par des éditeurs avait déjà gagné la bibliothèque de l’université de Mossoul. Pour l’UNESCO, l’incendie des collections représentait à l’époque « l’un des actes de destructions les plus dévastateurs pour une collection de bibliothèques, dans l’histoire humaine ». Le chantier de Book Aid International ne serait donc pas des moindres.

« Les bibliothèques ont un rôle essentiel à jouer, non seulement dans l’éducation, mais également en offrant un espace où la lecture et l’apprentissage peuvent s’épanouir », a indiqué Alison Tweed, citée par Publishing Perspective. Et de ce fait, pour les quelque 60.000 étudiants et enseignants qui ont repris leur activité, l’association a déjà fourni 20.000 ouvrages pour redonner vie au lieu. Les ouvrages, issus d’éditeurs britanniques, ont été gracieusement fournis.

Sayf Al Ashqar, secrétaire général des bibliothèques de l’Université de Mossoul, ajoute : « La reconstruction de notre bibliothèque centrale envoie un message clair : Isis et les groupes semblables n’extermineront jamais notre volonté de lire, d’apprendre et de comprendre. » La reconstruction de l’établissement est toujours en cours : les premiers équipements installés visent avant tout à apporter une solution temporaire. Mais le soutien financier demeure essentiel pour avancer.

crédits photo : débuts de la reconstruction de l'établissement Ideas Beyond Borders