Daniel Pennac signe délicieux un éloge de la lecture : Lire

« Lire partout, tout le temps, par tous les temps. Une lettre, un menu de restaurant, un générique de fin ; lire dans les pensées, entre les lignes ou dans le futur. Lire comme on veut, comme on peut, mais quoi qu’il arrive, lire ! » Pour l’écrivain né à Casablanca, cette nouvelle publication n’a rien de l’injonction formelle : elle tient du constat autant que de l’évidence qui s’impose. Lire, un point, c’est tout.

Mais forcément, c’est un ouvrage insolite, avec une jaquette à l’américaine — qui se déplie pour former une splendide affiche où Pennac et Terranera joignent leurs voix et leurs plumes. Un petit format, pour un grand éloge de la lecture.

Depuis Comme un roman, Daniel Pennac s’attache à désacraliser la lecture et à en faire un acte joyeux. Il nous prouve une nouvelle fois que la lecture peut prendre de nombreuses formes différentes, et surtout qu’elle est présente dans mille et un détails de notre vie.

Composé d’une grande préface, puis de 34 doubles pages illustrées, ce livre est à mettre entre toutes les mains, pour un moment de lecture drôle et salvateur.

Quant à cette erreur que le lecteur avisé et l’érudit minutieux croient avoir relevée, soulignant avec force et rage que les Commandements de Pennac à l’adresse du lecteur ne sont qu’au nombre de 10, le rédacteur mutin les reverra tous deux, non dos-à-dos, mais à la lecture de cet article.

Car en mai 2017, Daniel Pennac mis à jour, depuis l’Italie, où il présentait Le Cas Malaussène, tome 1, ses Commandements, en ajoutant avec malice un 11e Commandement, plus contemporain…