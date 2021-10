Une mise à jour d'envergure pour le Dictionnaire des francophones

« Cet automne, le Dictionnaire des francophones fait peau neuve ! Le DDF, c'est un dictionnaire numérique descriptif, participatif, libre et gratuit qui a la vocation de recenser tous les mots et expressions du français de toute la Francophonie. Piloté par 2IF de l'Université Jean Moulin Lyon III en partenariat avec la DGLFLF, l'AUF, l'OIF et le CNRS, son intégrité est garantie par des experts de toute la francophonie », rappelle l'université dans un communiqué.

Au rayon des nouveautés de cette mise à jour, donc, l'intégration de deux nouvelles bases de données, et non des moindres : FranceTerme, ressource de la délégation générale à la langue française et aux langues de France, qui propose des équivalents français aux termes étrangers, et le Grand Dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française.

Avec ces intégrations, le Dictionnaire des francophones réunit désormais 485.000 mots et expressions. « Son formulaire de recherche, son référencement et son partage ont été améliorés », ajoute encore l'Université Jean Moulin Lyon III.

Signalons que la 3e édition du colloque international « Dictionnaires et culture numérique dans l’espace francophone » organisé par l’INALCO, l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada) et l’Università degli Studi di Milano (Italie) se tiendra les 26 et 27 octobre 2021 à la Maison de la Recherche de l’INALCO, Paris 7e.

Le colloque sera suivi d'une journée d'études « Vers de nouvelles voies en lexicographies : le Dictionnaire des francophones » le jeudi 28 octobre 2021, toujours à la Maison de la Recherche.