Podcasts : le ministère de la Culture paye ses experts en silence radio

Le principe de cette aide sélective avait tout de la bonne intention : un financement de l’activité de création, suivant un dossier présenté, et par conséquent, un soutien accordé aux créateurs. Les dates limites de dépôt étant fixées au 30 septembre, il fallait tout de même faire fissa.

« À travers cet appel à projets, il s’agit donc de soutenir les autrices et auteurs et de favoriser la diversité et la qualité éditoriale de ces créations », indiquait la ministre, Roselyne Bachelot. « Les projets seront notamment sélectionnés au regard de la vision singulière qu’ils expriment, qu’il s’agisse du sujet abordé ou des exigences stylistiques », poursuivait la locataire de Valois.

Et voici donc qu'arrive la période des examens de dossiers, et que le ministère de la Culture se met en quête d’experts. Avec des arguments des plus convaincants : le travail gratuit.

Honni soit qui mal finance

Tout d'abord, 500.000 € voilà qui représente 100 à 166 dossiers au total, suivant les critères de financements évoqués. Une amorce intéressante, mais qui ne couvre que les frais de création, pas du tout ceux de production, déplorait notamment Joël Ronez, président de Binge Audio et du syndicat Producteurs indépendants audio (PIA).

Certes, le périmètre de production excluait des programmes type magazine ou informations, et autres œuvres musicales et privilégiait donc la stricte création.

Cependant, la difficulté tient surtout à ce qu’en l’absence de soutien aux producteurs… « Les œuvres dont l’écriture aura été financée par l’argent français risquent au final d’être produites par des acteurs internationaux comme Spotify… Ce serait dommage », analysait-il auprès de Télérama.

Ou Audible pour ses productions originales, par exemple : que l'État français, par une vue un peu basse, aboutisse à alimenter la filiale d'Amazon avec un plein d'oeuvres inédites qui ne trouvent pas producteur fortuné pour les fabriquer, voilà qui serait cocasse.

Pour toi, c'est gratuit !

Que le président du PIA se rassure, d’autres écueils se profilent. Car plusieurs acteurs, sollicités par la rue de Valois en ont eu les oreilles qui saignent, en apprenant, d’un côté la teneur de l’engagement, de l’autre, le montant des émoluments. Ainsi, dans un post Facebook, Richard Gaitet en parlait librement : pour l’auteur de Rimbaud Warriors. Rhapsodie pour bohémiens (Paulsen) et de Tête en l’air, l’implication demandée pour compter parmi les experts vrillait les esgourdes.

Résumé approximatif de la conversation. Ministère de la Culture : « Votre nom est revenu à plusieurs reprises (…) Il faudrait venir trois jours, un jour par mois (…) Vous travaillerez en trinôme, parmi 300 professionnel.le.s de l’audio (…) Pour d’abord ramener les 1200 dossiers à 100-150 et ensuite défendre les candidatures qui ne font pas l’unanimité… »

Fort bien. Mais quid de la rémunération de l’activité ?

Ministère de la Culture : « Alors, euh, c’est le gros bémol de cette forme premium de consultation, qui est toute neuve hein, on est encore en période de test, donc non seulement il vous faudra dégager du temps mais, bon, voilà, non, en fait, nous n’avons pas d’argent pour ce travail. »

Conclusion de Richard Gaitet : « Faire bosser gratos des auteur.e.s pour pouvoir aider des auteur.e.s ? Drôle de concept, la Start-up Nation. » En effet, de bien étranges rhapsodies, entonnées par des têtes en l’air… Sollicité par ActuaLitté, le ministère de la Culture fait pour l'instant la sourde oreille.

Quand c'est gratuit, c'est qui le produit ?

La commission d’attribution des aides doit rendre ses conclusions fin octobre, le temps file donc. Également sollicité sur ce point, le MCC n’a pas dévoilé la liste des membres gracieusement engagés pour fignoler cette sélection. De même, on ignore combien de dossiers ont été reçus par les services de Valois. 1200, semble-t-il ?

Le phénomène en dit long sur le comportement même du ministère. « D’un point de vue politique, la gratuité du travail devient un présupposé, voire un point acquis », bouillonne Stéphanie Le Cam, directrice de la Ligue des auteurs professionnels.

« Quand nous, organisations syndicales, revendiquons une politique qui rende visible le travail invisibilisé, a-t-on finalement le bon acteur pour se faire entendre ? » Peut-être en essayant avec un podcast, alors ? Et la directrice de renchérir : « Comment le ministère peut-il respecter le travail littéraire et artistique, quand les experts qu’il sollicite ne sont eux-mêmes pas payés — que ce soit dans ce cadre, ou pour des Missions dont les frais sont avancés sans assurance de remboursement ? »

Plus globalement, les organisations syndicales se sont vu imposer la désolante habitude d’œuvrer gratuitement pour les services du ministère. « On nous demande constamment d’apporter des exemples et des expertises, qui demandent des temps considérables de recherche, et cela, juste pour leur montrer qu’ils font fausse route », renchérit Stéphanie Le Cam.

Le temps perdu en concertations qui ne se rattrape pas et finit d’ailleurs par coûter cher. « La DGMIC n’apporte pas de subventions pour les frais de fonctionnements des structures syndicales, uniquement pour des actions spécifiques. Mais l’énergie nécessaire, et le temps mobilisé nécessiteraient que cela change. »

A ce titre, rappelons que l’examen des aides aux auteurs, dont l’enveloppe était confiée à la SGDL, s’effectuait sur la base du bénévolat par des groupes d’experts, là encore. Il aura fallu que la nouvelle présidence du Centre national du livre instaure des jetons de présence, pour que soit, a minima, reconnue l’implication de ces personnes…

crédit photo : Kristina Flour/ Unsplash