Le Rayon de l'imaginaire poursuit la mythique collection arrêtée en 64, Le Rayon fantastique

À l’époque de sa création, Michel Pilotin, journaliste et traducteur, venait de recevoir la validation en novembre 49 de Gallimard de créer une collection de SF. Et pendant ce temps, Hachette avait déjà mis au point sa collection, Le Rayon fantastique, avec le concours de Georges H. Gallet, également journaliste et passionné. Parce qu’il était encore possible que des groupes collaborent, les deux entités décidèrent de fusionner leurs efforts plutôt que de se livrer une âpre concurrence.

Et puis, jusqu’au début des années 70, Gallimard était sous diffusion Hachette — incluant fabrication et vente des poches. En 1972 fut créée la Sodis, suite à la fin du contrat, libérant la maison de la rue Bottin (en ce temps…), à l’initiative de Claude Gallimard. Une tout autre histoire.

Le mythe renaît

Près de soixante années plus tard, Hachette Livre décide de renouer avec cette dimension fantastique, en officialisant, au sein de Hachette Heroes, maison dédiée à la pop culture, la collection que dirige Brigitte Leblanc, Le Rayon de l’Imaginaire. « S’inscrire dans cette histoire est un honneur et une responsabilité », indique un communiqué.

Le label passera tant par la redécouverte du fonds que par des nouveautés, des traductions aussi bien que des créations françaises. Au menu, de l’Imaginaire au sens large : fantasy, SF, fantastique, réalisme magique, aussi bien que climate fiction ou terreur et post-apo. Le tout « avec la recherche permanente d’un vrai plaisir d’histoires, d’un vrai bonheur de lectures, d’écritures puissantes et de voix fortes ».

Une première sortie inaugure le programme, le livre d’Alix E. Harrow, Les Dix mille portes de January (traducteur non communiqué). Le titre s’est déjà vendu à plus de 300.000 exemplaires dans le monde avec une traduction en 18 langues. D’ailleurs, pour les aficionados, l’autrice sera présente lors du festival d’Épinal qui débute ce 14 octobre.

Le programme annuel reposera sur 6 titres, chacun illustrant un des volets de la collection. Et les livres bénéficient d’une attention particulière – couvertures à rabats fonds blancs mats, avec titrage et motifs en fer à dorer de couleur. Un vernis sélectif et un gaufrage sur le titre achèvent les objets à collectionner.

Le tout, accompagné d’un Manifeste, comme une ode aux littératures de l’Imaginaire :

Ouvrir et faire aimer à tous ceux qui ne savent pas encore qu’ils vont l’adorer. Nourrir les amateurs du genre en proposant les meilleures voix d’aujourd’hui et d’hier dans tous les champs de la Science-Fiction, du Fantastique et de la Fantasy. Jouer les passeurs, les curieux, les découvreurs, avec toujours l’envie d’écouter les plus belles voix. Faire plonger tous les lecteurs dans des ailleurs passionnants, déroutants, dérangeants, de ceux qui apportent à nos vies une saveur unique.

