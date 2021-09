Quand les auteurs parlent de leurs auteurs fétiches : Fidelio

Des recueils littéraires thématiques, à travers des volumes collectifs, où cinq auteurs contemporains évoqueront leurs liens personnels avec une figure de la littérature. À l’opposé de documents ou d’essais, chaque texte de la collection est rédigé comme une nouvelle : les auteurs racontent comment ils ont découvert leur écrivain fétiche, et ce que cette découverte a changé en eux.

La collection s’appuiera sur des écrivains confirmés, des romanciers prometteurs, mais également des critiques littéraires : une manière pour la maison de renouer avec une tradition ancienne.

La collection Fidelio a été créée et est dirigée par Dominique Guiou, journaliste et critique, longtemps rédacteur en chef du Figaro littéraire, et Nicolas Gaudemet, écrivain, prix Jules-Renard du premier roman (La Fin des idoles, Tohu-Bohu, 2018), ancien directeur des livres de la Fnac.

Quatre recueils seront publiés chaque année : en mars et en novembre.

Les deux premiers volumes, Esthètes japonais et Chanteurs poètes, sortiront le 4 novembre.

Cinq regards d’écrivains français sur cinq grands auteurs japonais qui ont changé leur vie : Murakami, star des médias et des critiques, Oé et Kawabata, tous deux prix Nobel de littérature, Mishima, figure légendaire et Yuko Tsushima, dont l’œuvre autobiographique est hantée par le souvenir de l’enfant disparu.

Quand la musique rencontre la littérature, elle devient poésie et façonne des écrivains. Cinq auteurs racontent leur ferveur pour les poètes du rock n’roll : Gainsbourg, Jim Morrison, Leonard Cohen et Patti Smith, sans oublier Bob Dylan, prix Nobel de littérature.

Les parutions de mars 2022 porteront sur :

Passions d’écrivaines

Marguerite Yourcenar par Adeline Baldacchino

Carson McCullers par Josyane Savigneau

Joyce Carol Oates par Astrid Éliard

Nancy Mitford par Stéphanie des Horts

Arundhati Roy par Catherine Cusset (à confirmer)

Classiques du XIXe

Stendhal par Emmanuelle de Boysson

Honoré de Balzac par François Taillandier

Émile Zola par Valentine del Moral

Gustave Flaubert par Vincent Pieri

Victor Hugo par Sigolène Vinson

