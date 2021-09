Pour explorer la littérature de tous horizons, traduire le monde ?

En partenariat avec la Sofia, la Copie privée et le ministère de la Culture, La Charte lance la 9e édition de l’opération Le Voyage professionnel à la Foire de Bologne. L’objectif du projet est de permettre à 12 jeunes auteurs et illustrateurs résidant en France de développer leur réseau à l’international, et plus largement, de les former à présenter leur travail et à initier des contacts professionnels. La Foire internationale du livre de Bologne, premier salon professionnel de l’édition jeunesse, aura lieu du 21 au 24 mars 2022.