Roselyne Bachelot : le syndicalisme à géométrie variable 

« Quant au reste, régler les conflits qu’il y a entre les artistes-auteurs, je préférerais régler les conflits territoriaux en mer de Chine, ce serait plus simple pour moi », lançait déjà notre opératrice début mai, avec un cocktail savoureux d’humour et d’acidité. Mais que l’on avalait avec peine chez les principaux concernés.

La nouvelle intervention de celle qui clamait bravement en juillet 2020 : « Je serai la ministre des artistes », n’a pas manqué de faire vrombir. Le Comité Pluridisciplinaire des Artistes-Auteurs·trices, CAAP, avait proposé une première réponse très circonstanciée, puisqu’elle citait Jean-Paul Belmondo, décédé plus tôt.

Mais quid ? À croire que la proximité d’un micro pousse les gens à révéler leur véritable nature ? Invitée le 5 septembre, Roselyne Bachelot le disait sans sourciller : les syndicats ne comptent pas.

« Incroyable, méprisant et surtout le reflet d’une complète méconnaissance de nos réalités », s’insurgeait Samantha Bailly. Et de rappeler : « Un syndicat est une association de personnes destinée à la défense de leurs intérêts professionnels communs. Plus que jamais ces dernières années, les créateurs et créatrices de métiers différents se fédèrent autour de la demande d’un véritable statut professionnel. »

Qui dit syndicat, dit en effet métier. Or, réfuter le lien entre les artistes auteurs et leurs syndicats revient à balayer le besoin d’une représentation, d’une reconnaissance du métier. « Nier la nécessité de la défense collective, nier le travail incroyable abattu par des bénévoles sans moyens pour corriger des drames sociaux scandaleux, est d’une violence inouïe à l’égard de professionnels qui sont dans des situations de précarité immense », reprenait l’ancienne présidente de la Ligue des auteurs professionnels. CQFD.

Certains ne manquèrent pas le coche : en déplacement à Bourges, l’intéressée assurait que son cœur de ministre battait à la visite du bâtiment, « et mon cœur de femme aussi ». Probablement qu’un établissement de 700 ans à moins de revendications que des auteurs contemporains…

A son tour, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse déchante : dans un courrier adressé à la locataire de Valois, l’association s’agace doucement. « Vos services affirment que nous aurions mal compris vos propos. Nous aimerions croire à un malentendu. Pourtant, les mots ont bien été prononcés. Parmi les très nombreux acteurs du monde de la culture, ils prennent précisément pour cible les organisations professionnelles de défense des artistes, et plus particulièrement de défense des artistes auteurs et autrices, puisque la question qui vous était posée concernait les créateurs et créatrices de manga. »

Difficile de ne pas imaginer le peu de cas « que nous porte le ministère », pointe la Charte. Mais la suite devrait apporter du grain à moudre à la ministre, autant qu’inciter son état-major à mieux préparer les interventions.

Ainsi, affirmer que nous ne « comptons pas » pour les artistes est une contrevérité. Plus encore, c’est un coup porté aux créateurs et créatrices qui nous soutiennent, et forment un socle sans lequel nous n’aurions pas de raison d’être.

Rappelons, par exemple, que notre association a été fondée il y a bientôt 50 ans par des écrivains et des écrivaines jeunesse lassé·es de ne pas être rémunéré·es pour leurs interventions scolaires, c’est-à-dire pour leur travail. Les dizaines d’administrateur·ices — artistes auteurs et autrices — qui leur ont succédé sont restés fidèles à cette mission de la Charte : celle de défendre des conditions justes pour ceux et celles qui sont le premier maillon — et le moins bien loti — d’une industrie florissante.

Tout d’abord, il ne nous semble pas pertinent de tracer ainsi une ligne artificielle entre artistes et syndicats. Les organisations de défense des artistes auteurs et autrices ont été créées par des artistes, sont animées par des artistes et leur dynamisme repose sur le soutien de leurs nombreux·ses adhérent·es. Elles ont été constituées en réponse à un besoin : celui de doter les créateurs et créatrices d’un outil pour faire valoir leurs droits et intérêts.

Et de poursuivre, avec tout autant de justesse :

Vous disposez, Madame la ministre, d’un diagnostic complet et étayé de la situation des artistes auteurs et autrices. Commandé par votre ministère et remis début 2020, le rapport Racine dresse un panorama glaçant de la dégradation progressive de leurs conditions de vie et de travail. À cet égard, le déficit de dialogue social est pointé comme l’une des causes centrales de cette paupérisation. Plutôt que de minimiser le rôle de nos organisations, ce constat appelle à renforcer et clarifier la représentation des artistes auteurs et autrices, et à prendre notamment en main la question de son financement.

En effet, s’il est courant de mettre en avant les visées revendicatives des syndicats et associations, l’on oublie souvent de reconnaître qu’ils remplissent des missions de service public qui leurs sont déléguées sans moyens dédiés. Les derniers mois qui se sont écoulés en offrent une illustration parfaite. Tandis que la crise sanitaire plongeait un peu plus les créateurs et créatrices dans la précarité, doublée par les dysfonctionnements du portail artistes auteurs de l’Urssaf, La Charte, comme de nombreuses organisations, a répondu présent au mieux de ses capacités.

Nous avons été là pour informer, décrypter les mesures mises en place, faire remonter au ministère les difficultés rencontrées, répondre aux questions qui nous étaient posées… Ces missions ont en partie été prises en charge par les adhérents, via leurs cotisations, et ont nécessité un fort engagement bénévole de la part de membres du conseil d’administration et d’adhérent·es investi·es. Nous sommes toujours sur le pont. Nous assistons à de (bien trop) nombreuses réunions organisées par vos services sur les questions fiscales, sociales, juridiques, au cours desquelles nos avis sont rarement pris en compte. Combien de temps cela peut-il durer ?

Il n’est point question ici, madame la Ministre, de récolter de quelconques lauriers, mais de rappeler quelques faits. Tant que les artistes auteurs et autrices peineront à accéder à leurs droits sociaux élémentaires et à être rémunérés décemment pour leur travail, tant qu’ils seront entravés par d’infinies difficultés administratives et fiscales, syndicats et organisations seront nécessaires.

– La Charte