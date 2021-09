Après Giono, Proust : la tournée littéraire d'Emmanuel Macron

« J’ai connu les odeurs des fleurs d’abord chez Colette ou Giono avant de les respirer moi-même… Ma grand-mère m’a initié au premier Giono, celui de Regain et de Colline, au merveilleux Giraudoux que plus personne ne lit aujourd’hui, à Colette énormément », jurait le fringant président au Monde en avril 2018. Et l’on sait combien, durant les débuts de son mandat, celui qui se rêvait écrivain aura longuement évoqué les auteurs de ses lectures.

Sans pour autant que les créateurs contemporains n’aient, en réalité, voit au chapitre : le désastre du rapport Racine en demeurera un exemple fulgurant.

Mais voilà : si l’on rend volontiers hommage à ses maîtres, nul n’est contraint à aider l’avenir à en façonner de nouveau. Moralité, le statut des artistes-auteurs a fini à la trappe, malgré les promesses formulées par le chef de l’État à Angoulême.

En présence de Sylvie Durbet-Giono, la fille de l’écrivain, Emmanuel Macron aura donc découvert le Paraïs : « C’est exceptionnel. Je suis très heureuse. Car c’est le premier Président de la République qui daigne venir sur les traces de mon père », assurait-elle à BFM.

Marcel, Marcel, Marcel...

Évidemment, après les premières lectures, l’adolescent Emmanuel — toujours dans Le Monde — confiait s’être aventuré sur les traces de Gide, Camus, alors que « Proust et Céline sont venus après ». Or, c’est en effet à Illiers-Combray dans l’Eure-et-Loire que le président, en compagnie de Stéphane Bern, se déplacera en anticipant les Journées européennes du Patrimoine (les 18 et 19 septembre), note Le Parisien.

Ce passage dans la résidence n’a rien d’anecdotique : en effet, le Loto du Patrimoine, impulsé par l’Élysée et porté par Stéphane Bern a permis de collecter des fonds dont la maison-musée de Tante Léonie bénéficie. C’est entre ces murs qu’une histoire de madeleine provoquera l’écriture du célèbre cycle de romans, A la Recherche du temps perdu.

Le déplacement, prévu ce 15 septembre, n’a pas encore inscrit une tasse de thé et une madeleine à l’agenda, certainement parce que la maison-musée est en travaux. L’objectif est de parvenir à rouvrir pour 2022, afin de coïncider avec les 100 ans de la mort du romancier.

Des travaux préliminaires d’urgence devaient être réalisés avant d’entreprendre ceux d’aménagement des bâtiments. Ces derniers visent à garantir l’étanchéité de la maison et à consolider sa structure, comme pour les façades où des fissures apparaissent. À l’intérieur, certains papiers peints des années 1950 (qui recouvrent ceux d’origine) sont étanches et participent de la ruine des pans de bois.

L’occasion, peut-être, de relancer une discussion sur l’arrivée de Marcel Proust au Panthéon ? Voilà trois ans, une pétition particulièrement peu suivie demandait au locataire de l’Élysée de solliciter les descendants de l’écrivain pour, en cas d’accord, lui accorder cette concession…

Autre point commun entre les deux hommes, plus encaustique : Proust et Macron avaient fait leur entrée au musée Grévin en même temps – février 2019.

