Marcel Proust et Louis Pasteur au Loto du Patrimoine 2021

Les espaces sélectionnés « reflètent bien la diversité du patrimoine français - on y trouve des édifices religieux comme des bâtiments civils, agricoles, industriels ou militaires, en passant par des maisons de personnalités célèbres, mais aussi quelques châteaux », se réjouit Roselyne Bachelot, ministre de la Culture.

De son côté, Stéphane Bern amorce cette édition 2021 dans une vidéo :

Au menu, plusieurs établissements disposant de bibliothèques patrimoniales d’envergure ont été retenus. À commencer par la Maison de Louis Pasteur à Arbois (Bourgogne–Franche-Comté, Jura).

Louis Pasteur a passé son enfance et son adolescence dans cette ancienne tannerie achetée par ses parents en 1830, alors qu’il a 8 ans. Tout au long de sa vie, il y accueillera famille, amis et confrères. S’il s’y rend pour se reposer et se distraire, il vient surtout pour y travailler en toute sérénité. C’est ici qu’il effectue des travaux pour réfuter la génération spontanée, travaille sur la fermentation du jus de raisin, mais aussi s’attaque aux maladies de la vigne, problème grave pour l’économie nationale à l’époque, à la demande de l’empereur Napoléon III. Il y reçoit également le jeune Joseph Meister, premier vacciné contre la rage. Elle conserve exceptionnellement tout l’aménagement et le décor du temps où le scientifique y séjournait : papiers peints, objets, meubles, etc. On y admire sa bibliothèque et surtout son laboratoire, unique lieu de travail du savant conservé en l’état en France. – Loto du Patrimoine 2021

Le site est actuellement ouvert à la visite guidée ou en autonomie et de nombreuses animations y sont proposées. Le public scolaire y profite d’une médiation culturelle adaptée. L’Académie des sciences souhaite sauvegarder ce cadre authentique et en faire un haut lieu du patrimoine scientifique.

Le projet de valorisation porte sur une extension du parcours de visite qui sera étendu avec l’accès sécurisé au second étage aujourd’hui fermé (bibliothèque, salle de repos, chambre d’amis/assistants) et les lieux réorganisés, avec notamment la création d’espaces de rencontres, expositions et événements, aujourd’hui absents. Elle espère ainsi doubler le nombre de visiteurs annuel.

Le second lieu se trouve en Guyane : le Musée Alexandre Franconie. L’immeuble fut bâti entre 1824 et 1842 par la famille Franconie. En 1888, à la suite de la destruction du musée local de la Colonie lors de l’incendie de Cayenne, le gouverneur E. Mewart fit don du rez-de-chaussée de l’immeuble qui avait été acheté par l’administration coloniale à Paul-Gustave Franconie, le fils d’Alexandre Franconie. Le 15 octobre 1901 fut inauguré le nouveau musée.

Il reconstitue un microcosme, un concentré de Guyane : des collections d’histoire naturelle au bagne, en passant par les monstres, l’artisanat amérindien, un tronc de palmier bifide, des têtes de bagnards décapitées et formolées, un pied bot boni créole, des maquettes, minéraux, tableaux historiques, etc. En 1885 fut inaugurée la bibliothèque qui prit le nom d’Alexandre Franconie en hommage à ce célèbre habitant. L’étage restait toutefois attribué à des services d’État : les bureaux du secrétaire général, puis de la D.A.S.S., puis des services culturels du département. En 1946, le musée local devint le musée départemental. – Loto du Patrimoine 2021

Les travaux porteront sur une restauration générale de l’édifice. Les travaux sont répartis en cinq phases. Certaines restitutions sont suggérées, comme la remise en place des ornementations des couvertures en tôles, ou encore les modénatures de façades telles que les bandeaux moulurés. Une première phase (aile C) est une réelle urgence compte tenu de l’état très préoccupant de ce petit édifice. Les travaux peuvent être menés sans impacter l’activité de la bibliothèque et du musée, et comprendront également la reprise complète à neuf des réseaux fluides.

Le dernier sera le Musée Marcel Proust - Maison de Tante Léonie à Illiers Combray (Eure-et-Loir).

La maison dite « de Tante Léonie » appartenait à Jules Amiot, marchand drapier à Illiers et Élisabeth Amiot, la tante paternelle de l’écrivain Marcel Proust (1871-1922). Ce dernier y séjourna en vacances entre 1877 et 1880. Il s’en inspira profondément dans A la recherche du temps perdu (dont le premier chapitre s’appelle Combray, la ville ayant été renommée en Illiers-Combray en 1971 lors du 100e anniversaire de la naissance de Proust).

La façade sur jardin de cette maison bourgeoise du XIXe siècle, caractéristique de la région, est encore telle que l’écrivain et son oncle l’avaient connue, enduite et ornée de faïences. À sa gauche, se trouvait un cabinet et un hangar ayant servi de remise à voiture, transformés en un lieu d’accueil des visiteurs et une salle d’exposition. Sur la droite, se situe le bâtiment de la cuisine, suivi d’une laverie, d’un hammam conçu par l’oncle de Marcel Proust et d’une orangerie. À l’étage, les chambres de Tante Léonie et de l’écrivain ont été restituées.

La Société des Amis de Marcel Proust est propriétaire du site depuis 1976, qu’elle exploite avec le soutien du Département. Il est ouvert au public depuis plus de 50 ans. En 2019, la Maison, labellisée Musée de France et Maison des illustres, a accueilli un peu plus de 9 000 visiteurs. En raison de la notoriété de l’écrivain, de nombreux lecteurs font le déplacement, comme un pèlerinage. La Maison offre aussi une introduction à l’œuvre, pour ceux qui ne l’ont pas encore lue. Les travaux prévus ont pour objet de pérenniser cette offre culturelle dans un secteur rural. Le bâtiment adjacent, propriété du Conseil départemental, est également mis à la disposition de l’association. Le projet est aussi d’y installer un ascenseur intérieur pour faciliter l’accessibilité et offrir de nouveaux espaces d’exposition.

Des travaux préliminaires d’urgence doivent être réalisés avant d’entreprendre ceux d’aménagement des bâtiments. Ces travaux visent à garantir l’étanchéité de la maison et à consolider sa structure, comme pour les façades où des fissures apparaissent. À l’intérieur, certains papiers peints des années 1950 (qui recouvrent ceux d’origine) sont étanches et participent de la ruine des pans de bois.

crédit photos : PauloDiniz CC 0 ; Laboratoire de Louis Pasteur à Arbois © Fondation du patrimoine_MyPhotoAgency-J. Sezille ; Musée Alexandre Franconie © Fondation du patrimoine_MyPhotoAgency-R. Lietar ; Maison de « Tante Léonie » © Fondation du patrimoine_MyPhotoAgency-JM Pommé