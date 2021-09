Tome 100 de One Piece : la touchante lettre du créateur à ses fans 

« Il semble que de mauvaises nouvelles circulent sur internet à propos de One Piece. Je suis navré pour mes fans s’ils sont victimes de ces choses à l’école. Mes petits esprits gardiens m’ont dit : “Pas d’inquiétude.” Mon grand esprit gardien m’a soutenu : “Courage !” Ensuite, ils m’ont préparé de délicieux plats », commence Oda.

COULISSES: la création d'une couverture de One Piece, en 1 minute

Et de poursuivre sur la lancée de cette petite féérie : « Quand j’ai dit que j’étais fatigué, mes anges gardiens m’ont dit de monter en voiture. Ils l’ont démarrée et nous sommes arrivées à une source chaude », pour se relaxer, évidemment. « Quand j’ai dit que j’avais un rhume, ils m’ont rétorqué que ce n’en était pas un. Ils m’ont porté à l’hôpital et j’ai été examiné. C’est moi qui reçois l’attention de personnes, mais en fait, j’ai éprouvé de nombreuses fois un sentiment d’inconfort en me trouvant aux côtés de personnalités célèbres. »

Et de conclure : « Sans ces joyeux esprits gardiens, je suis certain que je me serais effondré depuis longtemps. Puis-je leur exprimer ma reconnaissance avec cette étape du volume 100 ? Merci beaucoup de votre soutien. C’est le tome 100 ! Éclatez-vous ! » En dépit des multiples explosions que Luffy et sa bande peuvent laisser derrière eux, la dernière apostrophe n’est pas à prendre au sens littéral.

MANGA: One Piece fait un tour dans l'espace

De même, ce message un brin cryptique, quoique très enjoué, évoque évidemment la famille de l’auteur, les fans, et L’Équipage du Chapeau de Paille. D’ici à cinq années, le mangaka a prévu de mettre un terme définitivement à la série, mais en attendant, il a amplement gagné sa place dans le panthéon des mangakas.

Selon les chiffres officiels, la série s’est écoulée à 25 millions d’exemplaires en France, et 480 millions dans le monde entier. En juillet dernier, les éditions Glénat indiquaient que le premier volume avait, à lui seul, dépassé le million d’exemplaires…

via Comic book