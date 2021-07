Tokyo : entre mangas et auteurs, Macron, Otaku au taquet

Nous avions pu découvrir les talents de publicitaires déployés par l’homme de l’Élysée dans une vidéo promotionnelle vantant les mérites du Pass Culture. Énumérant les multiples secteurs culturels auxquels l'outil donne accès, le président pointait le manga en priorité comme genre de livres à s’offrir. Assez logiquement, d’ailleurs, puisque les statistiques indiquaient que 71 % des livres réservés à travers cet outil étaient des mangas.

Or, les livres représentent eux-mêmes 84 % des réservations effectuées. Les chiffres étaient communiqués mi-juin, l’offre culturelle n’avait pas encore eu le temps s’étoffer. Le manga intéresse les plus de 18 ans, qui bénéficient de l’offre de 300 € du Pass, et les plus de 18 intéressent les candidats à la présidentielle — or, Emmanuel Macron, selon un récent sondage Ifop-JDD vient de perdre 13 points de popularité auprès de la tranche 18-24 ans. Action, réaction.

“Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !”

Ce voyage au Japon donnait l’opportunité de rencontres avec des poids lourds du manga, avec ce commentaire : « Je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Beaucoup de ces œuvres, dont Akira, Fairy Tail, Dark Souls et Light, sont devenues des mythes non seulement au Japon, mais aussi en France. La culture relie les gens. Amicalement. »

Comme le relève BFTM TV, on retrouvait Katsuhiro Ōtomo, Hiro Mashima ou encore Eiichirō Oda, à qui l’on doit One Piece - saga donc le tome 1 vient de dépasser à lui seul le million d’exemplaires, en France, pour plus de 25 millions d’exemplaires écoulés dans l’Hexagone. Et deux derniers tomes, le 99 et l’ultime, le 100, restent à paraître. D’ailleurs, dans le monde, One Piece a dépassé les 480 millions d’exemplaires.

Or, l’auteur manifestement flatté — ou contraint par le protocole ? – des mots présidentiels a tenu à remercier le locataire de l’Élysée avec un dessin représentant Luffy et ses coreligionnaires de Mugiwara (Chapeau de paille), l’équipage des pirates… Le tout avec une dédicace, en français dans le texte : « Pour M. le Président de la République, Emmanuel Macron et vous toutes et tous, fans de One Piece en France. »

À peine reçu, aussitôt diffusé sur les réseaux : « Passionnés de One Piece, je partage avec vous ce dessin original offert par son auteur », note Emmanuel Macron, avec les remerciements d’usage à l’auteur. Faut-il lire dans l'explosion de joie de Luffy la victoire enfin du manga, reconnu par un président occidental ? Qui sait...

Akira, oeuvre lointaine

Au cours des échanges, Macron indiquera à Hiro Mashima, auteur de Fairy Tail et Eden Zero, que « les lecteurs français sont de plus en plus nombreux, et notamment les jeunes ». Pas assez pour que le mangaka, pourtant questionné par le président, accepte de parler de ses futurs projets.

Ce même président qui s’offrira le luxe de l’ironie devant Katsuhirao Otomo, créateur d’Akira : « Vous n’aviez pas tout prévu dans Akira, en particulier la pandémie n’était pas là ! » Réponse de l’intéressé, lauréat du Grand Prix d’Angoulême en 2015 : « Oui, c’est vrai. » Mais pas rancunier, il présentera quelques planches originales, en ajoutant : « D’ailleurs, je ne me souviens plus tellement de l’évolution d’Akira, étant donné que c’est une œuvre que j’ai réalisée il y a très longtemps. »

L’opération de séduction d’un électorat jeune se prolonge donc, avec un peu moins de démagogie (de populisme ?) cependant qu’au moment où Macron, via Instagram, opposait dans un micro-sondage One Piece et SNK, alias Shingeki no Kyojin – L’Attaque des Titans. Une tactique de communication qui accompagnait la généralisation du Pass Culture quelques jours plus tôt.

Le tout dans une story, sur Instagram... Si, si.

Dans le même temps, et plus sérieusement, parents japonais et français dénoncent les multiples difficultés rencontrées pour assurer… la garde de leurs enfants au Pays du Soleil Levant. Et un père de famille, privé de la garde de ses enfants, a entamé une grève de la faim. Mais les relations franco-japonaises et le soft power n’ont pas permis au président de s’intéresser au sort de ce compatriote, semble-t-il.

Crédit illustration : ActuaLitté, CC BY SA 2.0