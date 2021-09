Hergé : pour les Casterman, l'affaire Lotus bleu est “pliée”

Adjugé en janvier dernier pour une somme record — 3,2 millions €, frais compris — ce projet de couverture, finalement non retenu par la maison pour des raisons techniques, aura vu les tintinophiles s’empoigner. « Tant de planches, tant de dessins, ont été gardés et revendus par des gens liés aux éditions Casterman. Et j’en ai un peu marre », affirmait pourtant Rodwell, qui gère la succession Moulinsart, en octobre 2020. Et de demander, considérant son bon droit, que le dessin soit remis au Musée Hergé de Louvain-la-Neuve.

Dans une longue tribune diffusée par La Libre, la famille Casterman, héritière de Jean-Paul, entend apaiser les conflits à présent que la vente est opérée, mais surtout « restaurer l’honneur de notre père, ainsi que celui de notre famille ».

Voici donc retracé le parcours du fameux dessin qui aurait appartenu à la famille depuis 1936 — reçu d’Hergé cette année-là, à l’occasion d’un dîner. « Hergé y était parfois invité, lorsqu’il venait à Tournai pour rencontrer son éditeur, Louis Casterman, notre grand-père. Le petit garçon [Jean-Louis Casterman] de 7 ans avait soigneusement plié en six le cadeau d’Hergé, et l’avait rangé dans un tiroir, pour ne pas le perdre. »

Selon les héritiers, personne, jusqu’à l’heure de la vente aux enchères, n’avait alors contesté la propriété de cette pièce, « et certainement pas Hergé lui-même ».

HERGÉ: ce Lotus bleu qui les rend verts...

Cela, parce que la correspondance entre Hergé et Casterman prouve bien que le dessin avait été rendu à l’auteur, qui pouvait alors en faire don au jeune garçon. De même, l’intervention post-mortem de Stéphane Steeman est contestée : pourquoi n’aurait-il pas fait état dans son ouvrage de 1991, de cette pièce, qu’il aurait vue dans les archives de la maison en 1979 ?

« Le sommet de l’invraisemblance est atteint quand on imagine que le projet aurait été plié en six par Hergé lui-même, pour le joindre à un courrier dans une enveloppe. C’était pourtant le document qu’il destinait à la réalisation de la couverture de son prochain album et qui aurait dû parvenir au photograveur, après accord de l’éditeur. En le pliant en six, Hergé le rendait inutilisable ! Parmi les milliers d’originaux envoyés chez Casterman par Hergé, pas un seul, bien heureusement, n’a été reçu plié », assènent les héritiers.

De quoi en finir, estiment-ils, « un débat inutile, accusateur et totalement déconnecté de la réalité ». Mais si les contempteurs devaient poursuivre leurs déclarations, la justice serait saisie.