Tintin : 3,2 millions € pour la couverture du Lotus bleu, un record

1935 sonnait la fin de l’âge d’or de l’illustration pour l’industrie du livre. Pourtant, Andrew Wyeth, peintre naturaliste et probablement l’un des plus grands illustrateurs de l’époque, va réaliser une couverture pour Little, Brown. L’homme en a réalisé plus de 4000 au cours de sa carrière, et le dessin doit accompagner le roman The Hurricane, de Charles Nordhoff et James Norman Hall.