Une école et un docufiction pour célébrer les 50 ans de la mort d’Arnoldo Mondadori

Un projet visant à promouvoir la littérature auprès des jeunes débutera en octobre dans les écoles secondaires de Mantoue, la ville italienne où se déroulera aussi le Festivaletteratura (du 8 au 12 septembre 2021). Il s’agit de Le livre de A à Z, une école d’écriture et d’édition qui ouvre une fenêtre sur les différents métiers du monde de l’édition.

Comme l’explique Marta Inversini, directrice de la Fondation Mondadori, à Io Donna, « les jeunes suivront toute la chaîne de l’édition, de la création d’un texte à la production de livres. Ils verront la naissance des livres et apprendront à se sentir plus proches d’eux ».

Une formation d’un an sur les métiers du livre

Le projet est promu par la ville de Mantoue (secteur Culture et Tourisme et département de l’Éducation, en collaboration avec la Biblioteca Teresiana), conçu et réalisé par la maison d’édition Electa, du groupe Mondadori, en collaboration avec la Fondation Arnoldo et Alberto Mondadori.

Comme l’explique le site du groupe Mondadori, il prévoit une année de formation, avec des cours expliquant les différents métiers de l’édition. Vingt leçons sont prévues, pour une durée totale de neuf mois (d’octobre 2021 à juin 2022). L’initiative impliquera 110 étudiants et étudiantes de plusieurs écoles secondaires de Mantoue.

Le cours sera d’ailleurs inauguré par deux leçons spéciales, ouvertes au public et gratuites, intitulées Les désirs pris par la queue, qui se tiendront dans l’Atrio degli Arcieri du Palazzo Ducale pendant les journées de Festivaletteratura 2021 : le 8 septembre, la philosophe Ilaria Gaspari parlera d’Un atlas des désirs ; le 9 septembre, la sociolinguiste Vera Gheno expliquera Comment habiter confortablement le langage. Comme l’explique le site web du groupe Mondadori, il s’agit d’une « exhortation à l’exploration et à l’expression libres de soi et de ses pensées, par le biais du pouvoir du langage ».

Un projet très ancré dans la ville

À la fin de ce cours, « tout le monde sera au courant de l’ensemble de la chaîne », déclare Inversini. Et elle poursuit en expliquant que les jeunes seront les protagonistes actifs de cette formation, « très ancrée dans la ville ». « Les jeunes — continue en effet la directrice — feront entendre leur voix dans l’espace qu’ils habitent, ils se réapproprieront la ville ».

Pour juin 2022 les étudiants produiront un livre, une sorte de guide sentimental inédit de Mantoue, avec des textes, des images et une couverture conçus par eux-mêmes : « Ils créeront ensemble une grande carte sentimentale de leur ville : les jeunes écrivains recevront les outils nécessaires pour exprimer au mieux ce qu’ils ont à dire, et ils se confronteront avec les autres, les éditeurs, et avec les graphistes, pour créer le livre ensemble. Ils feront tout eux-mêmes : texte, photos, couverture. Ce sera un projet utile pour les jeunes, mais aussi pour les institutions, qui pourront écouter leur voix », précise Marta Inversini à Io Donna, en soulignant l’importance du projet pour toute la collectivité.

L’hommage à Arnoldo Mondadori

On rappelle que l’initiative a été créée à l’occasion du 50e anniversaire de la mort d’Arnoldo Mondadori. En effet, Mantoue, ville qui a une forte tradition littéraire, est aussi la ville natale d’Arnoldo Mondadori (1889-1971), dont le 50e anniversaire de la mort tombe cette année.

L’objectif est donc aussi de raconter et célébrer le parcours entrepreneurial de ce grand éditeur : de son succès dans le secteur des manuels scolaires à sa courageuse expérimentation de nouveaux genres et formats de publication.

Une fiction documentaire

Parallèlement, une autre initiative a été consacrée à la célébration du 50e anniversaire de la mort d’Arnoldo Mondadori : la création d’une docu-fiction Arnoldo Mondadori avec Michele Placido, réalisée par Francesco Miccichè, bientôt diffusée par la télévision nationale Rai1.

La fiction est produite par Gloria Giorgianni pour Anele en collaboration avec Rai Fiction. Le tournage a débuté à Rome et s’est poursuivi sur le lac Majeur et à Turin.

Cette fiction documentaire de 90 minutes raconte l’histoire du pionnier de l’industrie de l’édition italienne, fils d’un cordonnier d’Ostiglia (province de Mantoue), qui a créé l’une des plus importantes industries culturelles d’Europe pour diffuser les livres et la lecture dans les foyers de tous les Italiens.

Le projet mélange des éléments fictifs et historiques documentaires. Il s’appuie sur des documents et des entretiens avec des témoins importants, dont le neveu d’Arnoldo, Luca Formenton, président de la Fondation Mondadori.

Il explore l’histoire entrepreneuriale et humaine d’Arnoldo Mondadori, en se concentrant en particulier sur sa relation avec Alberto Mondadori (joué par Flavio Parenti) son fils aîné, fondateur, en 1958, de la maison d’édition Il Saggiatore.

Un regard sur l’histoire de l’Italie

Dans l’histoire racontée dans le film se reflète l’histoire du pays : elle commence à l’enfance de Mondadori dans la dernière décennie du XIXe siècle, passe par la période fasciste et les années de la Seconde Guerre mondiale, jusqu’aux années du boom économique, période au cours de laquelle la célèbre collection de livres de poche Oscar Mondadori a été créée (plus précisément en 1965).

C’était une véritable révolution dans le marché italien de l’édition, qui a rendu la lecture accessible à tous.

crédit photo : Aaron Burden/ Unsplash