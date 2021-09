Une Tour Lefebvre Dalloz à La Défense à l'automne 2022

Les manoeuvres continuent pour Lefebvre Sarrut, oeuvrant dans les secteurs juridiques et fiscaux. Après avoir travaillé sur la mise en place d'une identité commune en France entre toutes ses marques, sous la marque Lefebvre Dalloz, et annoncé un départ de la distribution Hachette, au bénéfice du groupe Editis, le groupe choisit cette fois-ci de regrouper ses 1300 collaborateurs d'Ile-de-France à la Défense.

C'est l’immeuble AKORA, situé 10 place des Vosges à Courbevoie, qui accueillera ce millier de collaborateurs. D'une surface totale de 16500 m2 environ, dont 10 % classés ERP, c'est à dire où des personnes extérieures sont admises, l’immeuble est doté des labels HQE Exploitation Excellent, BREEAM Very Good, Wired Score Platinum et Biodivercity.

Les équipes y emménageront à l’automne 2022 pour une durée de onze ans. Toutes les infrastructures de formation du groupe y seront également regroupées. Dans cette opération, le groupe a été conseillé par Upside Partners et Herbert Smith Freehills. HSBC REIM, société de gestion, filiale, en France, du groupe HSBC, dédiée à la gestion immobilière pour compte de tiers était conseillé par Gide Loyrette Nouel.

« Nous sommes ravis de nous regrouper dans l’immeuble AKORA, rebaptisé Tour Lefebvre Dalloz, qui va offrir à nos équipes un lieu unique, permettant d’y favoriser le déploiement et le développement de la réponse globale que nos équipes expertes en édition, formation et solutions logicielles proposent à nos clients », a expliqué en substance Olivier Campenon, CEO de Lefebvre Sarrut.

Et d'ajouter : « La Tour Lefebvre Dalloz, située au cœur du poumon économique français, participe de la transformation de Lefebvre Sarrut et proposera une expérience unique à nos collaborateurs, clients et stagiaires en formation. »

L’activité de Lefebvre Sarrut est structurée autour de 3 métiers en France : édition, formation et solutions logicielles. Le groupe est également présent dans 8 pays européens avec 2600 collaborateurs et plus de 500 M€ de chiffre d’affaires, consolidant il y a peu sa présence en Allemagne. Les principales marques de Lefebvre Sarrut en France sont les Éditions Francis Lefebvre, Dalloz, les Éditions Législatives, Elegia Formation, Dalloz Formation, Francis Lefebvre Formation, CSP Docendi et Bärchen.

Crédit : Lefebvre Sarrut